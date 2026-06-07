بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تكتب تفاصيل الختام للجولة الرابعة

أبوظبي (الاتحاد)

اختُتمت اليوم في مبادلة أرينا بأبوظبي منافسات الجولة الرابعة من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة، بإقامة نزالات فئتي البراعم والأشبال تحت 12 عاماً، وسط حضور جماهيري وعائلي لافت، وأجواء تنافسية أكدت مكانة البطولة على أجندة الجوجيتسو المحلية ودورها في توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب في مختلف المراحل السنية.

وشهد اليوم الختامي مستويات فنية واعدة من اللاعبين الصغار، عكست جودة العمل الذي تنفذه الأندية والأكاديميات في المراحل التأسيسية، من خلال إعداد لاعبين يمتلكون المهارة والانضباط والقدرة على التعامل مع أجواء المنافسات.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين الشيخ محمد بن خليفة بن محمد آل نهيان، وعبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وغانم مبارك الهاجري وكيل وزارة الرياضة، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، والدكتورة ميرا الكعبي رئيس الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بالإنابة، وحميد محمد بخيت الكتبي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وفاطمة الفلاحي مدير إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي في مجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من مسؤولي الاتحاد والرعاة واكاديميات وأندية الدولة.

وفي ختام المنافسات، تصدر نادي بني ياس للجوجيتسو الترتيب العام للجولة، وحل نادي العين للجوجيتسو في المركز الثاني، وأكاديمية بالمز الرياضية في المركز الثالث، في نتيجة تعكس استمرار التنافس بين الأندية وارتفاع مستوى التحضير الفني والإداري خلال جولات البطولة.

وقال غانم مبارك الهاجري: «ما يميز بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو أنها تقدم نموذجاً متكاملاً لكيفية توظيف الرياضة في بناء الإنسان. ومن موقعي كمسؤول في القطاع الرياضي، أرى في هذه البطولة مثالاً ناجحاً على الاستثمار طويل المدى في الأجيال الجديدة من خلال منظومة تنافسية متطورة تحظى بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، وتسهم في إعداد كوادر رياضية قادرة على تمثيل الدولة وتحقيق الإنجازات.

ومن موقعي كولي أمر لأحد المشاركين، أستطيع أن ألمس الأثر الإيجابي لهذه الرياضة على شخصية الأبناء، سواء من حيث الانضباط أو الثقة بالنفس أو القدرة على تحمل المسؤولية. والجوجيتسو اليوم لا تكتفي بصناعة أبطال على البساط، بل تسهم في إعداد جيل يمتلك مقومات القيادة وقادر على مواجهة التحديات بروح إيجابية وطموح كبير».

وأكد حميد محمد بخيت الكتبي أن تخصيص اليوم الختامي لفئتي البراعم وتحت 12 عاماً يعكس الأهمية التي توليها البطولة للمراحل التأسيسية، باعتبارها نقطة الانطلاق في إعداد الأبطال وصناعة مستقبل اللعبة.

وقال: إن المنافسات في هذه الفئات العمرية تعد مؤشراً مهماً على مستقبل الجوجيتسو في الدولة، مشيراً إلى أن المستويات التي ظهرت خلال الجولة تؤكد اتساع قاعدة الممارسين وتطور المستوى الفني وجودة برامج الإعداد في الأندية والأكاديميات.

من جانبه، قال سائد حجازي سلامة، مدير عام مبيعات جاكوار لاند روڤر في بريمير موتورز، إن الشركة تفخر بشراكتها الحصرية لقطاع السيارات مع بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو منذ انطلاقها، مؤكداً أن البطولة رسخت مكانتها خلال فترة وجيزة كإحدى المبادرات الرياضية الوطنية المهمة، بفضل قدرتها على استقطاب مختلف الفئات العمرية وتوفير مسار تنافسي مستدام يسهم في تطوير اللاعبين ودعم طموحاتهم على المدى الطويل.