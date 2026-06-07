انتصار موناكو يضع أنتونيلي على قمة موسم الفورمولاـ1

مونتي كارلو (أ ف ب)

فاز الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس الأحد بسباق جائزة موناكو الكبرى، ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، محققاً انتصاره الخامس توالياً هذا الموسم، ليعزز صدارته لترتيب السائقين.

وانطلق السائق الشاب البالغ من العمر 19 عاماً من المركز الأول، ونجح في الحفاظ على الصدارة طوال اللفات الـ78 للسباق، متقدماً عند خط النهاية على البريطاني لويس هاميلتون (فيراري) والفرنسي إسحاق حجار (ريد بول).

وواصل الإيطالي موسمه المثالي، إذ سجل حتى الآن أربع انطلاقات من المركز الأول وخمسة انتصارات خلال ست مراحل. كما وسّع الفارق في صدارة البطولة إلى 66 نقطة أمام هاميلتون و68 نقطة أمام زميله البريطاني جورج راسل (مرسيدس)، الذي فشل في حصد أي نقطة بعد تعرضه لعقوبة في نهاية السباق.

وقال بعد أن أصبح أصغر سائق يفوز بسباق الإمارة "كانت السيارة رائعة اليوم. لقد كان يوماً استثنائياً، ومن تلك الأيام التي امتلكنا فيها سرعة مذهلة منحتني الثقة للضغط وتقديم أقصى ما لدي".

ونجح بطل العالم سبع مرات هاميلتون في إنقاذ ماء وجه فريق فيراري، الذي كان في طريقه لتحقيق ثنائية على منصة التتويج، قبل أن يصطدم السائق شارل لوكلير بالحائط عند المنعطف الأخير قبل 12 لفة من النهاية، بسبب مشكلة في المكابح على أرضه وبين جماهيره.

ورغم معاناته من مشاكل في المحرك، تمكن حجار من تحقيق ثاني منصة تتويج في مسيرته، بعد احتلاله المركز الثالث في جائزة هولندا الكبرى العام الماضي.

وحل الأسترالي أوسكار بياستري (ماكلارين) في المركز الرابع، أمام سائقي فريق ريسينج بولز، النيوزيلندي ليام لوسون والبريطاني أرفيد ليندبلاد.

أما الفرنسي بيار جاسلي (ألبين) الذي عبر خط النهاية في المركز الثالث، فتراجع إلى المركز السابع بعد تلقيه عقوبتين زمنيتين، كل منهما خمس ثوانٍ، بسبب تجاوز السرعة المسموح بها داخل منطقة الصيانة.

واكتمل المراكز العشرة الأولى بالتايلاندي أليكس ألبون (ويليامز)، والفرنسي إستيبان أوكون (هاس)، والمكسيكي سيرخيو بيريز الذي منح فريق كاديلاك أول نقطة في تاريخه ببطولة الفورمولا 1.

وجاء السباق متقطعاً ومليئاً بالتوقفات، إذ تخللته حوادث وانسحابات وسلسلة من العقوبات، ففي اللفة 60، اصطدم الكندي لانس سترول بالحواجز عند أحد المنعطفات، ما أدى إلى دخول سيارة الأمان إلى الحلبة.

واستؤنف السباق في اللفة الـ 66، حيث ابتعد أنتونيلي عن مطارده هاميلتون، قبل أن يتعرّض لوكلير لحادث في النقطة ذاتها.

وقال سائق فيراري "لن أتحمل المسؤولية عن ذلك. الأمر كأنني لم أكن أملك مكابح خلفية على الإطلاق".

سمح ذلك لحجار في التقدم إلى المركز الثالث قبل أن تخرج راية حمراء ثانية ليتوقف السباق، على خلفية تضرر الحلبة، فيما تعرّض راسل لعقوبة مرور من خط مركز الصيانة بسبب عدم تنفيذ عقوبة زمنية سابقة بشكل صحيح.

وبعد توقف طويل لأربعين دقيقة، عادت السيارات إلى الحلبة، ليتمكن أنتونيلي من الحفاظ على أسبقيته حتى النهاية متفوقا بفارق 6.271 ث عن هاميلتون.