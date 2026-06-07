لعنة الفراعنة تضرب البرازيل!

نيوجيرسي (رويترز)

شهدت مساعي البرازيل للعثور على ظهير ​أيمن موثوق انتكاسة جديدة اليوم الأحد، بعد استبعاد ويسلي من تشكيلة المنتخب المشاركة ⁠في كأس العالم لكرة القدم إثر ​تعرضه لإصابة عضلية بالفخذ الأيسر، ​ليحل محله ‌لاعب وسط أتلانتا ⁠إيدرسون.

وأوضح ​الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن مدافع روما، الظهير الأيمن المتخصص الوحيد في قائمة المدرب كارلو ‌أنشيلوتي المكونة من 26 لاعباً، تعرض للإصابة ‌خلال المباراة الودية التي فازت فيها البرازيل 2-1 على مصر أمس في كليفلاند.

وبات يتعين على أنشيلوتي سد الفراغ في الجهة اليمنى بالاعتماد على المدافعين متعددي الاستخدامات دانيلو وإيبانيز، قبل ‌المواجهة الافتتاحية في المجموعة ​الثالثة أمام المغرب يوم السبت.

وقال الاتحاد في بيان «كشفت فحوص الرنين المغناطيسي عن إصابة عضلية في ​الفخذ الأيسر. ‌نأسف ⁠لهذه ‌الإصابة. ويسلي لاعب ‌يحظى بتقدير كبير داخل الفريق، وسيظل جزءًا من ⁠هذه المجموعة التي تسعى للتتويج ​باللقب السادس». ومن المقرر أن ينضم إيدرسون إلى بعثة المنتخب في الولايات المتحدة غداً الاثنين. وتخوض البرازيل، المتوجة باللقب خمس مرات، منافسات المجموعة الثالثة إلى ​جانب المغرب وهايتي واسكتلندا.