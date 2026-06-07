«الألعاب الإماراتية» للأولمبياد الخاص 2026 تطلق النسخة الثانية

أبوظبي (وام)

انطلقت اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» فعاليات النسخة الثانية من الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص 2026، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والنمائية، يمثلون مختلف أندية ومراكز أصحاب الهمم في الدولة، إلى جانب وفود دولية وإقليمية.تستمر الألعاب حتى 10 يونيو في مركز أدنيك أبوظبي ومركز خليفة الدولي للبولينج في مدينة زايد الرياضية وتعد بمثابة منصة رياضية ومجتمعية متكاملة تعكس تطور تجربة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وتعزز دور الرياضة بوصفها أداة للتأثير الإيجابي وبناء مجتمعات أكثر مشاركة وتمكيناً. حضر الافتتاح معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، ومعالي محمد عبد الله الجنيبي رئيس الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الإستراتيجي، وأيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وطلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، وعدد من مسؤولي الفرق والأندية المشاركة. وشهدت الأيام التي سبقت الافتتاح انطلاق منافسات الجمباز الفني والإيقاعي، التي أدرجت للمرة الأولى ضمن الألعاب الإماراتية، في خطوة تعكس التوسع المستمر في الرياضات المشاركة، وتطوير تجربة اللاعبين في النسخة الحالية. وأكد المهندس أيمن عبد الوهاب أن الألعاب الإماراتية تواصل البناء على الإرث التاريخي للألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، التي شكلت نقطة تحول في مسيرة الأولمبياد الخاص إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن هذه النسخة تعكس التزام دولة الإمارات ببناء مجتمعات أكثر دمجاً ومشاركة. وأكد طلال الهاشمي، أن النسخة الثانية من الألعاب تمثل امتداداً لما تحقق في الألعاب الإماراتية في نسختها الأولى عام 2024، مشيراً إلى أن الألعاب اليوم تؤكد أن الدمج ليس شعاراً، بل ممارسة حقيقية تتجسد في الملاعب والمنافسات والشراكات. وأضاف: «ما تشهدونه اليوم هنا، هو ثمرة جهود مشتركة، لا تقف خلفها مؤسسة واحدة، بل منظومة متكاملة من الشركاء والرعاة والداعمين الذين آمنوا بأن الاستثمار في أصحاب الهمم هو أهم أنواع الاستثمار وأبقاها أثراً». وتقدم «الألعاب الإماراتية» هذا العام تجربة متكاملة تجمع بين المنافسات الرياضية وبرنامج «الكشف الصحي» المعتمد دولياً، والذي يُنفذ بالتعاون مع عدد من المؤسسات الصحية الرائدة. ويوفر البرنامج للاعبين فحوص مجانية وخدمات تثقيفية متخصصة تشمل صحة الفم والأسنان، وصحة الإبصار، إلى جانب برامج التوعية الصحي. وتشهد نسخة هذا العام توسعاً في البرنامج الرياضي، الذي يضم منافسات كرة السلة للذكور، وكرة السلة الثلاثية للإناث، وكرة القدم السباعية، والريشة الطائرة، والقوة البدنية، والبوتشي، والبولينج، إلى جانب برنامج التدريب على الأنشطة الحركية (MATP). وتشمل الألعاب كذلك مجموعة من المبادرات المصاحبة، من بينها برنامج اللاعبين الصغار، والرياضات الإلكترونية وألعاب المستقبل، وبرنامج اللياقة البدنية «فيت 5».