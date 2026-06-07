إريكسن يخلع القلوب بالسقوط الثاني بعد 5 سنوات من «حادثة يورو»

باريس (أ ف ب)

سقط لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن، الذي يرتدي جهاز مزيل الرجفان منذ تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة في كأس أوروبا 2021 لكرة القدم، على أرض الملعب خلال مباراة ودية أمام أوكرانيا الأحد في مدينة أودنسه.

وأعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن إريكسن كان "واعياً وبحالة جيدة بالنظر إلى الظروف".

ويضع اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً جهاز تنظيم ضربات القلب، منذ تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة الدور الأول أمام فنلندا في كأس أوروبا 2020، وهي البطولة التي أُقيمت في عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19، ما أدى إلى ابتعاده عن كرة القدم لأكثر من ستة أشهر.

وخلال المباراة التي أقيمت الأحد، سقط إريكسن أرضاً في الدقيقة 64 من اللقاء، بينما كانت الدنمارك متقدمة 2-1، قبل أن يتدخل الطاقم الطبي بسرعة داخل أرضية الملعب، ويقوم الحكم بإيقاف المباراة بعد ربع ساعة.

وقد نُقل لاحقاً إلى المستشفى في أودنسه، حيث أُقيمت المباراة.

وقال طبيب المنتخب الدنماركي مورتن بوسن "إريكسن بخير وقد غادر أرض الملعب بنفسه".

وأضاف "بحسب ما أراه، فإن جهاز تنظيم ضربات القلب عمل كما ينبغي".

وتابع "كان فاقداً للوعي لفترة قصيرة، لكنه استعاد وعيه بسرعة، وكنا على تواصل معه بسرعة".

وأوضح بأن اللاعب سيخضع لفحوصات إضافية في المستشفى لتحديد سبب الحادثة.