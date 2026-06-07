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الرياضة

اتحاد الكرة يقترب من حسم تفاصيل معسكر «الأبيض الصيفي»

منتخبنا يتأهب لمرحلة جديدة مع الجهاز الفني المنتظر (الاتحاد)
8 يونيو 2026 01:18

معتز الشامي (أبوظبي)

يدرس اتحاد الإمارات لكرة القدم الخيارات المتاحة أمامه لاختيار الأنسب، من بينها لإقامة معسكر المنتخب الوطني، والمقرر له للفترة من 26 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبل، كموعد مبدئي لحين الاستقرار على جهاز فني جديد يتولى قيادة الأبيض، والمتوقع أن يتم حسمه بنهاية كأس العالم 2026.
وينتظر الاتحاد حسم المفاوضات بشكل نهائي مع الكرواتي زالاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا الحالي، والذي يشارك في المونديال مع بلاده، حيث يُعتبر الخيار الأول أمام المنتخب، بينما الخيار الثاني هو البرتغالي باولو بينتو، بالإضافة لاسم أوروبي آخر على القائمة المصغّرة للاتحاد.
وتضع إدارة المنتخبات خيارات عدة في حساباتها لاختيار موقع ومقر المعسكر المرتقب للمنتخب، والذي سيكون المعسكر التعريفي الأول للمدرب الجديد واللاعبين الدوليين ضمن القائمة الموسعة للأبيض.
وتحرص إدارة المنتخبات على أن يكون بلد المعسكر المرتقب قريباً من أماكن تجمّعات ومعسكرات الأندية المحترفة، والتي ستغادر إلى أوروبا في معسكرات الصيف المقبل، وبالتالي يفاضل الاتحاد بين ألمانيا، النمسا، وهولندا، لاختيار الأنسب بينها، بالإضافة لوجود خيارات عديدة تلقاها الاتحاد فيما يخص المعسكر الخارجي.
وسيحرص الاتحاد على توفير مباريات دولية ودية، قدر الإمكان، حال تواجد منتخب في تلك الفترة بالمنطقة، وفي حالة تعذّر التوصل لاتفاق لخوض تجربة دولية ودية مع أحد المنتخبات التي لم تشارك في كأس العالم، فسيكون البديل هو خوض تجربتين مع فرق متدرجة المستوى، كما حدث الصيف الماضي مع كوزمين.
وربما يكون متاحاً، خلال الفترة نفسها، منتخبات أوروبية متوسطة المستوى في معسكراتها الصيفية، أو منتخبات لاتينية متواجدة بأوروبا لخوض تجمّعات وأداء تجارب ودية، وهو ما سيتضح بشكل نهائي خلال الشهر الجاري على أقصى تقدير.

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