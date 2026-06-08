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الرياضة

المغرب يتعادل مع النرويج في بروفة المونديال الأخيرة

المغرب يتعادل مع النرويج في بروفة المونديال الأخيرة
8 يونيو 2026 08:10

نيوآرك (أ ف ب)
أنهى المنتخب المغربي مفاجأة النسخة الماضية من كأس العالم عندما بلغ الدور نصف النهائي، استعداداته لمونديال 2026 بتعادل أمام النرويج 1-1 الأحد في نيوجيرسي.
وقبل سبعة أيام من مواجهته القوية أمام البرازيل في المواجهة الافتتاحية من المجموعة الثالثة، خاض "أسود الأطلس" اختباراً أخيراً جيداً للوقوف على قدراته الفنية والبدنية أمام فريق يشارك بكأس العالم بطموحات عالية وبقيادة الثنائي النجم مارتن أوديجارد وإيرلينج هالاند.
وبعد أن افتتح لاعب ريال مدريد الإسباني إبراهيم عبدالقادر دياز التسجيل للمغرب (8)، عادل نجم أرسنال الإنجليزي أوديجارد النتيجة قبل ربع ساعة من نهاية الوقت الأصلي (75).
وحصل المنتخب المغربي على فرص جيدة للتسجيل أبرزها عبر مهاجم ريال بيتيس الإسباني عبدالصمد الزلزولي في الدقيقة 38 إثر عرضية من دياز.
أما النرويج فتسنى لها أيضا بعض الفرص وتحديداً على مشارف نهاية الشوط الأول، عندما تصدى الحارس ياسين بونو ببراعة لتسديدة أنتونيو نوسا.
وكاد دياز يسجّل هدفاً ثانياً في الدقيقة 57 لكن تسديدته تصدى لها الحارس أوريان نيلاند، قبل أن يحاول نائل العيناوي متابعة الكرة برأسية لكنها مرّت فوق المرمى.
وعمد مدرب المغرب، محمد وهبي إلى اختبار جهوزية عدد كبير من لاعبي تشكيلته، تماماً كما فعلت النرويج التي تلعب أيضاً ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا والعراق والسنغال.

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