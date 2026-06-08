الإثنين 8 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ثنائية أرياس تقود كولومبيا للفوز على الأردن

ثنائية أرياس تقود كولومبيا للفوز على الأردن
8 يونيو 2026 08:13

سان دييجو (رويترز)
سجل يون أرياس هدفين ليقود كولومبيا للفوز 2-صفر على الأردن في سان دييجو، في آخر مباراة ​ودية للفريقين قبل المشاركة في كأس العالم لكرة القدم.
ومرر خاميس رودريجيز الكرة إلى أرياس ليفتتح التسجيل في الدقيقة 41.
وتعثر أرياس لاعب وسط بالميراس ⁠في البداية قبل أن يستخلص الكرة عند حافة منطقة الجزاء ويستعيد ​توازنه، ويطلق تسديدة أرضية أخفق يزيد أبوليلى حارس الأردن ​في ‌التصدي لها.
وضاعف أرياس النتيجة بعد ⁠عشر دقائق ​من بداية الشوط الثاني، عندما أطلق ضربة رأس إثر تمريرة عرضية رائعة من سانتياجو أرياس.
ولم يتمكن الأردن من الدخول في أجواء المباراة، كما طُرد لاعب الوسط البديل عامر ‌جاموس في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد حصوله على ‌بطاقة صفراء ثانية.
وهذا الفوز الثاني على التوالي لكولومبيا التي تغلبت على كوستاريكا 3-1 في وقت سابق هذا الشهر.
وتبدأ كولومبيا، التي ​فشلت في التأهل إلى كأس العالم 2022، مشوارها في المجموعة 11 بمواجهة أوزبكستان يوم 17 يونيو الحالي في مكسيكو سيتي.
وأعرب جمال السلامي مدرب الأردن عن رضاه بالفائدة الفنية التي تحققت من المباراة، وأكد أن الفريق الملقب "بالنشامى" ‌واجه فريقاً مميزاً واستفاد من ​التجربة لاختبار العديد من الجوانب خلال اللقاء.
وقال لموقع الاتحاد الأردني على الإنترنت "الجهاز الفني يعمل على تصحيح الأخطاء بما يسهم في تطوير أداء المنتخب خلال المرحلة المقبلة".
وأشار السلامي ​إلى أن المنتخب يواصل ‌استعداداته ⁠للظهور بأفضل صورة ‌في كأس العالم، مع أهمية ‌الوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل المواجهة المرتقبة أمام النمسا في افتتاح مشوار البطولة.
وأبدى المدرب المغربي ⁠ارتياحه لعدم تعرض أي من اللاعبين لإصابات خلال مباراة اليوم.
ويشارك ​الأردن لأول مرة في كأس العالم، وسيفتتح مبارياته في المجموعة العاشرة بمواجهة النمسا يوم الأربعاء 17 يونيو الحالي على ملعب سانتا كلارا في سان فرانسيسكو، ثم يواجه الجزائر بعدها بستة أيام على نفس الملعب، قبل أن ​يختتم دور المجموعات بلقاء الأرجنتين في 28 من الشهر ​ذاته في دالاس.

أخبار ذات صلة
«لامال» متاح للمونديال
اختراق الأجواء الأردنية بعدد من الصواريخ
كأس العالم 2026
جمال السلامي
الأردن
كولومبيا
آخر الأخبار
«لامال» متاح للمونديال
الرياضة
«لامال» متاح للمونديال
اليوم 10:09
رئيسة سبيس إكس جوين شوتويل تتفاعل خلال مؤتمر رئيسي
الترفيه
"سبيس إكس" تطلق 21 قمراً اصطناعياً إلى الفضاء
اليوم 09:56
5 مصابين بحادثة طعن في نيويورك
الأخبار العالمية
5 مصابين بحادثة طعن في نيويورك
اليوم 09:44
الذهب
اقتصاد
الذهب يواصل تراجعه بفعل المخاوف من رفع أسعار الفائدة
اليوم 09:43
أرشيفية
الأخبار العالمية
الكونغو تعلن ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ"إيبولا" إلى 515 حالة
اليوم 09:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©