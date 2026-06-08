ثنائية أرياس تقود كولومبيا للفوز على الأردن

سان دييجو (رويترز)

سجل يون أرياس هدفين ليقود كولومبيا للفوز 2-صفر على الأردن في سان دييجو، في آخر مباراة ​ودية للفريقين قبل المشاركة في كأس العالم لكرة القدم.

ومرر خاميس رودريجيز الكرة إلى أرياس ليفتتح التسجيل في الدقيقة 41.

وتعثر أرياس لاعب وسط بالميراس ⁠في البداية قبل أن يستخلص الكرة عند حافة منطقة الجزاء ويستعيد ​توازنه، ويطلق تسديدة أرضية أخفق يزيد أبوليلى حارس الأردن ​في ‌التصدي لها.

وضاعف أرياس النتيجة بعد ⁠عشر دقائق ​من بداية الشوط الثاني، عندما أطلق ضربة رأس إثر تمريرة عرضية رائعة من سانتياجو أرياس.

ولم يتمكن الأردن من الدخول في أجواء المباراة، كما طُرد لاعب الوسط البديل عامر ‌جاموس في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد حصوله على ‌بطاقة صفراء ثانية.

وهذا الفوز الثاني على التوالي لكولومبيا التي تغلبت على كوستاريكا 3-1 في وقت سابق هذا الشهر.

وتبدأ كولومبيا، التي ​فشلت في التأهل إلى كأس العالم 2022، مشوارها في المجموعة 11 بمواجهة أوزبكستان يوم 17 يونيو الحالي في مكسيكو سيتي.

وأعرب جمال السلامي مدرب الأردن عن رضاه بالفائدة الفنية التي تحققت من المباراة، وأكد أن الفريق الملقب "بالنشامى" ‌واجه فريقاً مميزاً واستفاد من ​التجربة لاختبار العديد من الجوانب خلال اللقاء.

وقال لموقع الاتحاد الأردني على الإنترنت "الجهاز الفني يعمل على تصحيح الأخطاء بما يسهم في تطوير أداء المنتخب خلال المرحلة المقبلة".

وأشار السلامي ​إلى أن المنتخب يواصل ‌استعداداته ⁠للظهور بأفضل صورة ‌في كأس العالم، مع أهمية ‌الوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل المواجهة المرتقبة أمام النمسا في افتتاح مشوار البطولة.

وأبدى المدرب المغربي ⁠ارتياحه لعدم تعرض أي من اللاعبين لإصابات خلال مباراة اليوم.

ويشارك ​الأردن لأول مرة في كأس العالم، وسيفتتح مبارياته في المجموعة العاشرة بمواجهة النمسا يوم الأربعاء 17 يونيو الحالي على ملعب سانتا كلارا في سان فرانسيسكو، ثم يواجه الجزائر بعدها بستة أيام على نفس الملعب، قبل أن ​يختتم دور المجموعات بلقاء الأرجنتين في 28 من الشهر ​ذاته في دالاس.