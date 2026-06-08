نيكس يغازل حلم لقب السلة الأميركي تحت أعين الرئيس

نيويورك (رويترز)

يتوق فريق نيويورك نيكس بشدة إلى تحقيق الفوز من أجل جماهيره، عندما يستضيف ملعب ماديسون سكوير جاردن أولى مبارياته في سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين منذ 27 عاماً في وقت لاحق اليوم الاثنين، حيث تجرأ ⁠نيكس أخيراً على الحلم بإنهاء غيابه عن الفوز باللقب.

وخالف نيكس التوقعات وتقدم 2-صفر في السلسلة التي تُحسم على أساس ​الأفضل في سبع مباريات ضد فريق سان أنطونيو سبيرز المرشح للأقرب للفوز، ليواصل مسيرته الاستثنائية في الأدوار ​الإقصائية، حيث يأمل في ‌رفع الكأس للمرة الأولى منذ عام 1973.

وقال كارل-أنتوني تاونز، ⁠الذي شارك ​ست مرات في مباراة كل النجوم وتمكن من إخضاع النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما الذي يبلغ طوله 7 أقدام و4 بوصات (223 سنتيمتراً) في مواجهة استثنائية بين عمالقة الدوري الأميركي للمحترفين، "علينا أن نكون متحمسين للغاية من أجل هؤلاء المشجعين. استحقت الجماهير مشاهدة نهائيات دوري كرة السلة تُقام هنا".

وتتمتع "أشهر صالة ألعاب في العالم"، بسمات أسطورية في الثقافة الشعبية الأميركية، حيث استضافت "مباراة القرن" ‌في الملاكمة بين محمد علي كلاي وجو فرايزر، وكذلك أداء مارلين مونرو الحماسي لأغنية "عيد ميلاد ‌سعيد" (هابي بيرث داي) للرئيس الراحل جون كنيدي.

ومع ذلك، لم تشهد هذه الصالة مباراة نهائية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين منذ فوز سبيرز على نيكس عام 1999، حيث جلس جيش من المشاهير من سبايك لي إلى الممثل بن ستيلر، ​بصبر في "صف المشاهير" في ماديسون سكوير جاردن لأكثر من ربع قرن من الأحلام المحبطة.

وابتسم المدرب مايك براون وهو يقطع بداية مؤتمره الصحفي أمس الأحد ليعلن أنه التقى أخيراً الممثل الكوميدي ستيلر - "صافحته وعانقته"، قال براون - وتذكر لحظاته الأولى داخل كاتدرائية الرياضة الأميركية.

وقال براون "كنت أشعر بالدهشة الشديدة، لا أصدق أن هذا هو المكان الذي سأدرب فيه. أرى عائلتي هناك وبالطبع كل النجوم - وهذا يجعل المكان يبدو مختلفاً عن أي ملعب آخر كنت فيه تقريباً".

وكانت ‌الأجواء في الملعب مفعمة بالحيوية أمس الأحد، حيث ​استعدت الشرطة المحلية والخدمة السرية وأمن الملعب لوصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي من المتوقع أن يحضر المباراة الثالثة.

وأدى حضور ترامب لنهائي فردي الرجال في بطولة أميركا المفتوحة للتنس في نيويورك العام الماضي، إلى بقاء آلاف حاملي التذاكر عالقين خارج البوابات حتى وقت متأخر من المباراة، بسبب الإجراءات الأمنية المشددة، وحثت السلطات الجماهير ​الذين دفعوا آلاف الدولارات للحصول على تذكرة على الوصول ‌قبل ⁠ساعتين على الأقل من موعد ‌مباراة اليوم.

وقالت شرطة نيويورك إنه لن يُسمح بإقامة حفلات مشاهدة ‌خارج الملعب، مما أثار غضب المشجعين بعد أن تجمع نحو 6500 شخص لمشاهدة فوز نيكس 105-104 في المباراة الثانية على شاشات كبيرة خارج الملعب ليلة الجمعة الماضية.

وأضاف متحدث باسم ⁠المكتب الصحفي لشرطة نيويورك في بيان "لن يُسمح بتنظيم حفلات مشاهدة خارج ماديسون سكوير جاردن في المباراة الثالثة فقط. تم ​اتخاذ هذا القرار بالتنسيق الكامل مع جهاز الخدمة السرية بسبب زيارة الرئيس. ونتوقع استئناف حفلات المشاهدة في ماديسون سكوير جاردن في المباراة الرابعة".

وأعلنت الخدمة السرية في وقت سابق أنه سيتم إغلاق الشوارع المحيطة بالملعب، الذي يقع فوق محطة بنسلفانيا المزدحمة.

ووصف ويمبانياما، الذي ساعد خطأه الفادح في اللحظات الأخيرة من المباراة الثانية فريق نيكس في التقدم 2-صفر، الضجة الإعلامية في نيويورك بما عاشه في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في مدينته باريس قبل ​عامين، لكنه قال إنه أصبح ماهراً في تجاهل الضجيج.

وقال للصحفيين "عزلت نفسي عن العالم الخارجي، وهو ​أمر تدربت عليه على مر السنين. هذه ليست مشكلة".