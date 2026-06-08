الإثنين 8 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بايرن ميونيخ يوجه الطعنة الأولى لريال مدريد بعد نجاح بيريز

بايرن ميونيخ يوجه الطعنة الأولى لريال مدريد بعد نجاح بيريز
8 يونيو 2026 08:36

ميونيخ (أ ف ب)
قال رئيس بايرن ميونيخ، هربرت هاينر، الأحد، رداً على الشائعات التي تحدثت عن نية ريال مدريد الإسباني تقديم عرض بقيمة 172 مليون دولار أميركي لضم الفرنسي مايكل أوليسيه "إذا كان فلورينتينو بيريز يريد إرسال عرض إلينا، فبإمكانه أن يوفر على نفسه هذا العناء، فاللاعب ليس للبيع إلا في أحلام رئيس وجماهير ريال مدريد".
وأضاف هاينر في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "مايكل أوليسيه لاعب في بايرن ميونيخ ويرتبط بعقد طويل الأمد. نحن لسنا نادياً يبيع لاعبيه. وإذا كان فلورنتينو بيريز يريد أن يرسل لنا عرضاً، وهو أمر لم يحدث حتى الآن، فلا داعي لذلك".
وكان بيريز، المرشح لإعادة انتخابه رئيساً لريال مدريد، قد أعلن قبل أيام من الانتخابات التي جرت الأحد، أنه سيقدم عرضاً بقيمة 150 مليون يورو لنادٍ مشارك في دوري أبطال أوروبا من أجل التعاقد مع أحد لاعبيه، من دون الكشف عن هويته.
ووفقاً لوسائل إعلام إسبانية، فإن اللاعب المقصود قد يكون أوليسيه. وكان الدولي الفرنسي قد انضم إلى بايرن في صيف عام 2024، ويرتبط بعقد مع النادي البافاري حتى صيف عام 2029. كما لا يتضمن عقده أي شرط جزائي، بحسب وسائل إعلام ألمانية.
وبعد أن كان أحد أبرز اكتشافات موسم 2024-2025، واصل أوليسيه تألقه خلال موسم 2025-2026، مسجلاً 22 هدفاً ومساهماً في صناعة 31 هدفاً في مختلف المسابقات، ليساهم في تتويج فريقه بلقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا، إضافة إلى بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأدى هذا التألق إلى ارتفاع قيمته السوقية بشكل كبير، حيث بلغت 150 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص، وهي أعلى قيمة بين جميع لاعبي بايرن، ما جعله هدفاً للعديد من كبار الأندية الأوروبية، دون أن يثير ذلك قلق إدارة النادي البافاري.
وكان كارل-هاينتس رومينيجه، عضو مجلس الرقابة في بايرن ميونيخ، قد علق سابقاً على هذه الشائعات في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، قائلاً "إنها شائعات تثير الضحك لدى الجميع داخل النادي. لا يزال أمامه ثلاث سنوات في عقده. الجماهير تأتي إلى الملعب لمشاهدة لاعبين مثله".
وجاءت تصريحات رومينيجه قبل مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي فاز فيها بايرن على ريال مدريد 2-1 ذهاباً و4-3 إياباً.

أخبار ذات صلة
بيريز يكتسح انتخابات رئاسة ريال مدريد
ريال مدريد.. صفر في «السلة» وكرة القدم لأول مرة منذ 16 عاماً
مايكل أوليسيه
بايرن ميونيخ
ريال مدريد
فلورنتينو بيريز
آخر الأخبار
«لامال» متاح للمونديال
الرياضة
«لامال» متاح للمونديال
اليوم 10:09
رئيسة سبيس إكس جوين شوتويل تتفاعل خلال مؤتمر رئيسي
الترفيه
"سبيس إكس" تطلق 21 قمراً اصطناعياً إلى الفضاء
اليوم 09:56
5 مصابين بحادثة طعن في نيويورك
الأخبار العالمية
5 مصابين بحادثة طعن في نيويورك
اليوم 09:44
الذهب
اقتصاد
الذهب يواصل تراجعه بفعل المخاوف من رفع أسعار الفائدة
اليوم 09:43
أرشيفية
الأخبار العالمية
الكونغو تعلن ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ"إيبولا" إلى 515 حالة
اليوم 09:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©