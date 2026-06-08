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بعد دعم كيم كارداشيان.. هاميلتون يهدد أنتونيلي على قمة الفورمولا-1

بعد دعم كيم كارداشيان.. هاميلتون يهدد أنتونيلي على قمة الفورمولا-1
8 يونيو 2026 08:51

موناكو (د ب أ)
حذر النجم البريطاني لويس هاميلتون، السائق الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي بأنه جاهز لمنافسته بقوة طوال العام الجاري، بعدما أصبح هاميلتون أقرب منافسيه على بطولة العالم لسباقات السيارات "فورمولا 1".
وتألق أنتونيلي "19 عاماً" بأداء قوي أمس، ليفوز بجائزة موناكو الكبرى، ويكسر الرقم القياسي لهاميلتون، كأصغر سائق فوزاً بهذا السباق العريق، وسط إثارة كبيرة بعد دخول سيارتي الأمان مرتين، ورفع العلم الأحمر مرة واحدة لإصلاحات الحلبة، وست عقوبات لتجاوز السرعة في منطقة الصيانة.
وجاء هاميلتون ثانياً خلف أنتونيلي للسباق الثاني على التوالي، بينما فشل البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، في حصد أي نقطة على مدار جولتين متتاليتين.
وتلقى راسل عقوبة المرور عبر منطقة الصيانة في اللحظات الأخيرة، بعدما أخطأ فريقه مرسيدس في تطبيق عقوبة السائق البريطاني لمدة 5 ثوانٍ، لتجاوزه السرعة المحددة في منطقة الصيانة، مما أدى إلى تراجع راسل من المركز الثالث إلى المركز 13.
واتسع الفارق بين أنتونيلي وراسل من 43 نقطة إلى 68 نقطة، بينما يتقدم هاميلتون بنقطتين على زميله السابق في فريق مرسيدس.
قال هاميلتون في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عقب سباق الأحد "لا أصدق أنني أحتل المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين، فالموسم لا يزال في بدايته، مما يفرض علي مواصلة السعي بقوة".
أضاف النجم البريطاني "السعي وراء القمة أسهل من الحفاظ عليها، ورغم السرعة الفائقة لباقي المتسابقين، سنواصل العمل، وأثق أن فريقنا فيراري سيحقق فوزه الأول في مرحلة ما".
تابع "أنتونيلي متألق بأداء استثنائي، وهذا حافز لي لبذل مزيد من الجهد، وحافز لجميع السائقين أيضاً، وسأبذل أقصى جهد ممكن لمطاردته طوال الموسم".
وقد ظهرت كيم كارداشيان لأول مرة في حلبة السباق بصفتها مقربة من هاميلتون، وأثارت حماساً كبيراً عند وصولها قبل 50 دقيقة من انطلاق السباق، حيث وقفت لالتقاط الصور أمام مرآب فيراري الخاص بهاميلتون قبل التوجه إلى خط الانطلاق.
وأرسل هاميلتون تحية إلى كارداشيان أثناء تسلمه جائزة المركز الثاني على منصة التتويج.
وتحدث هاميلتون لأول مرة عن علاقته بكيم كارداشيان قائلاً "من الرائع أن أحظى بمساندتها في هذا الأسبوع، أن تكون محاطاً بأشخاص جيدين هو أمر رائع، وهي ملتزمة بمساندتي يومياً من أجلي".

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