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الرياضة

النمر يتفقّد معسكرات خورفكان استعداداً للموسم الجديد

النمر يتفقّد معسكرات خورفكان استعداداً للموسم الجديد
8 يونيو 2026 12:00

فيصل النقبي (خورفكان)

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قررت شركة خورفكان لكرة القدم في إطار التحضيرات للموسم الجديد، تكليف المدرب عبدالمجيد النمر، برفقة أحد أعضاء اللجنة الفنية، القيام بجولة تفقدية لعدد من المعسكرات الخارجية المرشحة، والاطلاع على مرافقها وإمكاناتها الفنية، تمهيداً لاختيار أفضل موقع لاحتضان معسكر الفريق الأول.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الشركة لوضع أفضل الترتيبات الخاصة بإعداد الفريق للموسم المقبل، من خلال تقييم مواقع المعسكرات المرشحة واختيار الأنسب منها، بما يحقق أعلى درجات الاستفادة الفنية، إلى جانب متابعة عدد من المباريات الودية والوقوف على مستويات بعض اللاعبين الذين قد يكونون ضمن دائرة اهتمام اللجنة الفنية خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ويعكس هذا التحرك حرص شركة خورفكان لكرة القدم على الإعداد المبكر للموسم الجديد، وتوفير جميع عوامل النجاح للفريق الأول، بما ينسجم مع الطموحات المرسومة لتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة بصورة أفضل في الاستحقاقات المقبلة.

خورفكان
عبدالمجيد النمر
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