الإسباني تشاكارا يقتحم قائمة «التوب 10» في «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

اقتحم الإسباني يوجينيو لوبيز تشاكارا قائمة العشرة الأوائل «التوب 10» في التصنيف العالمي، لمنافسات «السباق إلى دبي» في جولة دي بي ورلد للجولف، بحلوله في المركز السادس، مستفيداً من فوزه بلقب بطولة «كيه إل إم» الهولندية المفتوحة، التي اختتمت السبت الماضي في الملعب الدولي بالعاصمة أمستردام.

ونجح تشاكارا من إنهاء المنافسات بإجمالي 11 ضربة تحت المعدل، ليحصد صاحب الـ26 عاماً، لقبه الثاني في مسيرته في جولة دي بي ورلد، بعدما سبق له الفوز بلقب بطولة هيرو الهند المفتوحة في العام الماضي.

ويُعد تشاكارا من مواليد العاصمة الإسبانية مدريد، وكان لاعب كرة قدم واعد، قبل أن يقرر التركيز على رياضة الجولف بعد إصابة في معصمه، حيث التحق تشاكارا بجامعة ويك فورست الأميركية، حيث لعبت شقيقته كارولينا الجولف أيضاً، قبل أن ينتقل إلى جامعة ولاية أوكلاهوما وحصل على شهادة الإدارة الرياضة والمالية وعلم النفس. وكان تشاكارا ضمن الفريق الأول لجميع نجوم أميركا، ووصل إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي للهواة في الجولف قبل احترافه عام 2022.

وحصد تشاكارا بفضل هذا الفوز 585 نقطة، ليتقدم 13 مقعداً ويحتل المركز السادس في تصنيف «السباق إلى دبي»، برصيد 1522 نقطة.

وجاء فوز تشاكارا بعد تسجيله ضربة حاسمة عند الحفرة الأخيرة من الجولة النهائية، وقال تعليقاً على الأمر: «ربما تكون هذه أفضل ضربة في مسيرتي!». كانت ضربة متوسطة الصعوبة، لكن مع اندفاع الأدرينالين، حاولتُ ضربها بقوة، وقد طارت لمسافة أطول بعشرة أو خمسة عشر ياردة مما توقعنا. لذا، أشعر بالفخر لرؤية الكرة تهبط على العشب الأخضر، ثم سددتُ ضربة أولى رائعة منحتني تلك الضربة التي لطالما حلمتُ بها، تلك الضربة التي لا يُمكنني تفويتها للفوز بالبطولة.«

واحتل الفنلندي أوليفر ليندل، المركز الثاني في البطولة، برصيد 10 ضربات تحت المعدل، ليحصد بدوره 389 نقطة، ويتقدم إلى المركز 15 في تصنيف «السباق إلى دبي»، برصيد 1043 نقطة.

وتتواصل المنافسة القوية بين ألمع نجوم العالم للتأهل إلى التصفيات النهائية التي تستضيفها الإمارات في نوفمبر المقبل، وذلك بإقامة البطولتين الختاميتين للموسم، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً في تصنيف «السباق إلى دبي» إلى بطولة أبوظبي للجولف في ياس لينكس بالفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ومن ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام في نادي عقارات جميرا للجولف بالفترة من 12 إلى 15 نوفمبر أيضاً.

وشكلت هذه البطولة المحطة رقم 22 بالمجمل في بطولات هذا الموسم الذي يطوف 25 دولة حول العالم، بإقامة 42 بطولة تحت شعار»السباق إلى دبي".

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو بطولة أميركا المفتوحة، ثالث البطولات الكبرى هذا الموسم، والتي تقام بنسختها ال 126 في ولاية نيويورك بمشاركة أفضل لاعبي العالم.