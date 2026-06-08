«الأبيض الأولمبي» يتحدى تايلاند في ختام معسكر بانكوك

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يتطلع منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم إلى تحقيق فوزه الأول خلال معسكره الخارجي في تايلاند، عندما يواجه مضيفه التايلاندي في الثانية من ظهر الغد على ملعب باثوم ثاني، في ختام سلسلة المباريات الودية ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وخاض «الأبيض الأولمبي» مباراتين وديتين خلال المعسكر الحالي، اكتفى فيهما بالتعادل، حيث استهل مشواره بالتعادل أمام منتخب جمهورية كوريا الجنوبية 1-1، وسجل منصور برغش هدف منتخبنا، قبل أن يتعادل بالنتيجة ذاتها أمام منتخب قيرغيزستان، عبر هدف منصور المنهالي.

في المقابل، لم يحقق منتخب تايلاند الفوز في مباراتيه السابقتين، بعدما تعادل مع قيرغيزستان 1-1 في المباراة الأولى، قبل أن يخسر أمام جمهورية كوريا الجنوبية 2-3 في الودية الثانية، ليبحث بدوره عن إنهاء المعسكر بنتيجة إيجابية أمام جماهيره.

وأكد وانغ ثاواتشاي، مدرب منتخب تايلاند تحت 23 عاماً، رضاه عن مستوى فريقه خلال المعسكر الحالي، مشيراً إلى أن اللاعبين قدموا أداءً جيداً رغم أن التجمع الحالي يعد الأول لهم، وقال: «بشكل عام كان الأداء جيداً، خاصة في مواجهة قيرغيزستان التي تمتلك عناصر تتميز بالقوة البدنية وطول القامة، وقد نجح اللاعبون في بناء الهجمات بصورة جيدة من الدفاع إلى الهجوم، رغم وجود بعض الجوانب التي ما زلنا بحاجة إلى تطويرها».

وأضاف: «في المباراة المقبلة أمام الإمارات سنقيّم حالة اللاعبين البدنية والإصابات، مع التركيز على الاستشفاء واستعادة الجاهزية بأسرع وقت ممكن. نأمل في تحقيق نتيجة جيدة، كما نرغب في منح أكبر عدد من اللاعبين فرصة لإظهار قدراتهم، لأن هذا المعسكر يمثل المرحلة الأخيرة قبل تحديد القائمة المناسبة للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية».

ويضم «الأبيض الأولمبي» 26 لاعباً بقيادة المدرب الوطني سليمان البلوشي، الذي تولى المهمة خلفاً للأوروجوياني مارسيلو برولي، ضمن مرحلة إعداد تستهدف بناء فريق قادر على المنافسة في الاستحقاقات المقبلة.

وتأتي هذه المباريات ضمن خطة الجهاز الفني الرامية إلى رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية، ومنح اللاعبين فرص احتكاك متنوعة أمام مدارس كروية مختلفة، إلى جانب تقييم العناصر الحالية وتجربة عدد من الخيارات قبل الدخول في المنافسات الرسمية.

ويضع المنتخب نصب عينيه الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ20 المقررة في مدينة ناجويا اليابانية، خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026، إضافة إلى التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2028، والتي تمثل الهدف الأبرز للمرحلة المقبلة والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس.