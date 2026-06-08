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الرياضة

الوصل يقترب من مدافع دولي استعداداً لموسم «التحديات»

الوصل يقترب من مدافع دولي استعداداً لموسم «التحديات»
8 يونيو 2026 16:47

معتز الشامي (أبوظبي)
تواصل إدارة شركة الكرة بنادي الوصل تحركاتها القوية في سوق الانتقالات الصيفية، قبل نحو شهر من فتح باب التسجيل الرسمي، في إطار خطة متكاملة وضعتها الشركة، لتجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة للموسم الجديد، الذي يدخله "الإمبراطور" بطموحات كبيرة للمنافسة على جميع الألقاب المحلية، إلى جانب تقديم مشوار قوي في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وكشفت المصادر عن اقتراب الوصل من حسم صفقة مدافع دولي، في خطوة تستهدف تعزيز الخطوط الخلفية بعنصر يمتلك خبرات كبيرة على المستويين المحلي والقاري.
فيما تعكس هذه الصفقة النهج الذي تتبعه شركة الكرة بالوصل في اختيار عناصر الموسم الجديد، حيث تركز على ضم لاعبين يمتلكون الجودة الفنية والخبرة والقدرة على صناعة الفارق.
وكان الوصل قد نجح بالفعل في إبرام أول صفقاته للموسم المقبل بالتعاقد مع يحيى نادر لاعب العين في صفقة انتقال حر، إلى جانب حسم التعاقد مع  ليوناردو سباداسيو، فضلا عن تجديد عقد هوجو نيتو، ضمن خطة تستهدف الحفاظ على العناصر المؤثرة وإضافة أسماء قادرة على رفع جودة الفريق.
وتؤكد التحركات المبكرة للفهود أن إدارة النادي  تنظر إلى الموسم المقبل باعتباره فرصة جديدة لاستعادة منصات التتويج محليا، والمنافسة بقوة على الساحة القارية، عبر بناء فريق أكثر قوة.

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