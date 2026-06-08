فتح باب التسجيل لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي ستقام خلال الفترة من 9 إلى 21 من نوفمبر المقبل.

وكشف الاتحاد عن تخصيص 3 ملايين درهم لمجموع جوائز البطولة بشكل عام، في تأكيد جديد على مكانة الحدث باعتباره البطولة الأبرز على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية.وتواصل البطولة، التي رسخت حضورها على مدى ما يقارب عقدين من الزمن، استقطاب أفضل المواهب والأبطال من مختلف أنحاء العالم، بعدما أصبحت محطة رئيسية في مسيرة الرياضيين الطامحين إلى المنافسة على أعلى المستويات، بفضل قوة المنافسات، ومستوى التنظيم الاحترافي، واتساع قاعدة المشاركة الدولية، وما تمثله من قيمة فنية كبيرة.

وتقام منافسات النسخة الثامنة عشرة على مدار 13 يوماً، ضمن برنامج متكامل يشمل مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو ومنافسات فئات الهواة، والباراجوجيتسو، والناشئين، والأساتذة، وصولاً إلى فئة المحترفين التي تشكل المحطة الأبرز والأكثر قوة في ختام الحدث.

وتعكس الجوائز المالية البالغ مجموعها 3 ملايين درهم المكانة الدولية التي تحتلها أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتزامها بمواصلة استقطاب أفضل الرياضيين وتوفير بيئة تنافسية تليق بأهمية اللقب الذي أصبح أحد أكثر الألقاب حضوراً وتأثيراً في مسيرة رياضة الجوجيتسو حول العالم.

كما يتضمن برنامج البطولة إقامة جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، التي أصبحت واحدة من أبرز منصات التكريم في الرياضة، حيث تحتفي سنوياً بأفضل اللاعبين والأكاديميات، بما يعكس الدور الريادي للبطولة في دعم منظومة هذه الرياضة وتعزيز ثقافة التميز والإنجاز على الصعيد الدولي.

ومن المتوقع أن تستقطب «عالمية أبوظبي» آلاف اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم، في امتداد لمسيرة نمو متواصلة عزّزت مكانتها كأكبر تجمع عالمي للعبة، وأحد أبرز الأحداث الرياضية الدولية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي سنوياً، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي ومنصة رائدة لتطوير رياضة الجوجيتسو وصناعة الأبطال.من جانبه أكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن فتح باب التسجيل يمثل بداية مرحلة جديدة من الاستعداد لأهم حدث سنوي في رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم.

وأضاف أن البطولة نجحت خلال السنوات الماضية في بناء مكانة استثنائية جعلت المشاركة فيها هدفاً للرياضيين من مختلف الدول، ولا يرجع ذلك لقيمة الجوائز فقط، وإنما لما تمثله من معيار حقيقي للمنافسة بين أفضل اللاعبين والأكاديميات في العالم.

وأكّد أن تخصيص جوائز بقيمة 3 ملايين درهم ينسجم مع المكانة التي وصلت إليها البطولة، ويعكس في الوقت ذاته رؤية الاتحاد القائمة على الاستثمار المستدام في تطوير الرياضة ودعم نموها عالمياً.

وأضاف: من دون شك إن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو أصبحت منصة تلتقي فيها الخبرات، وتُصنع من خلالها قصص النجاح، وتبرز معها أجيال جديدة من الأبطال، معرباً عن تطلعه إلى نسخة استثنائية تعيد أبوظبي التأكيد على قدرتها لجمع نخبة الأبطال العالميين في حدث واحد يواصل الارتقاء بمعايير التنافس والتنظيم على المستوى الدولي.