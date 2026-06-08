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الرياضة

الشارقة بطلاً لدوري الشباب للدراجات للعام الثاني على التوالي

الشارقة بطلاً لدوري الشباب للدراجات للعام الثاني على التوالي
8 يونيو 2026 20:38

الشارقة (وام)
تُوج نادي الشارقة الرياضي بلقب دوري الدراجات الهوائية - فئة الشباب بالعلامة الكاملة للمرة الثانية على التوالي، وتسلم لاعبوه كأس البطولة خلال حفل ختام الموسم الرياضي، الذي نظمه اتحاد الإمارات للدراجات بمقره بالشارقة.
جاء تتويج نادي الشارقة باللقب الثاني بعد موسم استثنائي نجح خلاله الفريق في فرض سيطرته المطلقة على منافسات البطولة، بعد مشوار مميز أكد خلاله تفوقه على مختلف المنافسين، ليواصل حضوره القوي في رياضة الدراجات، ويضيف إنجازاً جديداً إلى سجله الحافل بالبطولات.
وشهد دوري الدراجات لهذا الموسم مشاركة 16 نادياً تنافست على مدار عدد من الجولات، إلا أن لاعبي نادي الشارقة فرضوا هيمنتهم منذ البداية وحتى النهاية ونجح الفريق في الفوز بجميع الجولات على المستويين الفردي والفرقي، دون أن يتعرض لأي خسارة، في إنجاز يعكس حجم العمل الفني والإداري المبذول طوال الموسم.
وعلى صعيد النتائج الفردية تواجد لاعبو الشارقة على منصة التتويج، بعدما توج اللاعب سيف محمد ثاني الغاوي بلقب الدوري وكأس المركز الأول، بعد سلسلة من النتائج المميزة والأداء الثابت طوال منافسات الموسم، فيما حصل زميله سلمان منصوري على كأس المركز ولقب الوصيف، ليؤكد لاعبو النادي تفوقهم وسيطرتهم على منافسات البطولة.
كان أشبال الدراجات في نادي الشارقة قد نجحوا في الحصول على المركز الثالث في الترتيب العام للدوري، ليضيفوا إنجازاً جديداً إلى سجل النادي ويؤكدون الحضور القوي لمختلف الفئات العمرية في رياضة الدراجات.

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