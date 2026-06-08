«نادي أبوظبي» يتوج بدرع التفوق العام لاتحاد الدراجات الهوائية

دبي (وام)

توج نادي أبوظبي للدراجات الهوائية بدرع التفوق العام للموسم الرياضي 2025-2026 من اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وذلك بعد النتائج المتميزة التي حققها على مدار الموسم، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الأندية الداعمة لرياضة الدراجات في الدولة.

جاء ذلك خلال حفل تكريم أصحاب الإنجازات للموسم الرياضي 2025-2026، الذي نظمه الاتحاد أمس في نادي ضباط الشرطة بدبي، بحضور المهندس منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وأعضاء المجلس، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وعدد من الشخصيات والجهات الرياضية.

وجاء الحفل تتويجاً لموسم حافل بالنجاحات والإنجازات التي حققتها رياضة الدراجات على مختلف المستويات، وجرى خلاله تكريم الأبطال وأصحاب المراكز الأولى في مختلف الفئات العمرية والمسابقات الفردية والفرق التي نظمها الاتحاد طوال الموسم، تقديراً لجهودهم وتميزهم الرياضي.

وأكد المهندس منصور جمعة بوعصيبة أن النجاحات التي تحققت خلال الموسم جاءت بفضل العمل الجماعي والتعاون بين مجلس إدارة الاتحاد والأندية واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والشركاء الداعمين، مشيداً بالمستويات المتميزة التي قدمها اللاعبون واللاعبات طوال الموسم، وما أظهروه من التزام وروح تنافسية أسهما في الارتقاء بمستوى المنافسات وتحقيق العديد من الإنجازات.

وأوضح أن الاتحاد سيواصل العمل وفق استراتيجيته التطويرية الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسين، وصقل المواهب الوطنية، وتعزيز مكانة رياضة الدراجات الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي، بما ينسجم مع رؤية الدولة وطموحاتها الرياضية.