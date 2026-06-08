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الرياضة

نجاح لافت لفعاليات «الشارقة الرياضي» في يومي الجري والدراجات

نجاح لافت لفعاليات «الشارقة الرياضي» في يومي الجري والدراجات
8 يونيو 2026 22:45

الشارقة (وام)
استقطبت الفعاليتان الرياضيتان اللتان نظمهما مجلس الشارقة الرياضي، بمناسبة اليومين العالميين للجري والدراجات نحو 3 آلاف مشارك من مختلف الأعمار والجنسيات، وذلك يومي 6 و7 يونيو الجاري في منطقة الجادة بالشارقة.
وشهدت الفعاليتان إقبالاً لافتاً ومشاركة واسعة، حيث استمر سباق الجري لمدة ساعة ونصف، بينما قطع المشاركون في سباق الدراجات مسافة بلغت 21 كيلومتراً.
حضر الفعاليتين بخيت سعيد القرص، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، ويوسف الحوسني، رئيس قسم تنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية.
وأكد بخيت سعيد القرص أن المجلس يحرص على تنظيم هذه الفعاليات سنوياً انسجاماً مع أهدافه الرامية إلى نشر ثقافة الرياضة وتعزيز أنماط الحياة الصحية بين كافة أفراد المجتمع، مشيراً إلى الشعبية الكبيرة التي تحظى بها رياضتا الجري والدراجات بين المواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة.
وأضاف مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية: «توفر المضامير المخصصة للجري والدراجات في مختلف الحدائق والمتنزهات بالإمارة أسهم بشكل ملحوظ في زيادة الإقبال على ممارسة هاتين الرياضتين، مثمناً في الوقت ذاته تعاون الجهات الشريكة في إنجاح الفعاليتين».
ووجه الشكر إلى الجهات الداعمة والمتعاونة في التنظيم، والتي شملت شركة أرادا، وتلفزيون الشارقة، وقناة الشارقة الرياضية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وشركة بيئة، مؤكداً أن نجاح الفعاليتين جاء ثمرةً للتعاون المشترك بين جميع الشركاء.

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