إريكسن يتعافى من انهيار القلب في منزله

كوبنهاجن (رويترز)

قال كريستيان إريكسن لاعب خط وسط منتخب الدنمارك ​إنه عاد إلى منزله اليوم الاثنين، وإنه يتعافى بشكل جيد مع عائلته، بعد ⁠سقوطه مغشياً عليه على أرض الملعب خلال ​مواجهة أوكرانيا الودية أمس ​الأحد.

وأضاف ‌إريكسن (34 عاماً) في ⁠منشور ​عبر حسابه على إنستجرام "كان تلقي صدمة من جهاز تنظيم ضربات القلب تأثير كبير علي وعلى عائلتي، لكنني ‌أريد أن أطمئن الجميع بأن ‌هذه الحالة مختلفة عما حدث في عام 2021".

وأضاف "أشعر أنني بخير، وقد ​بدأت بالفعل في التعافي".

وأثار صانع اللعب قلقاً واسعاً عندما أمسك صدره وسقط على العشب في الدقيقة 65 من مواجهة أوكرانيا ‌التي أقيمت في ​الدنمارك.

وشكل حادث الأمس المرة الثانية التي يسقط فيها إريكسن أرضا أثناء تمثيله لمنتخب بلاده.

وانهار إريكسن ​في ‌عام ⁠2021، وسقط ‌مغشياً عليه ‌خلال المباراة الافتتاحية للدنمارك في دور المجموعات من بطولة ⁠أوروبا ضد فنلندا في كوبنهاجن.

وخضع لعملية ​إنعاش قلبي رئوي أنقذت حياته، قبل أن يُزرع له لاحقاً جهاز لتنظيم ضربات القلب ومزيل للرجفان ما مكنه لاحقاً من استئناف مسيرته الاحترافية ​على المستويين الدولي والنادي.