«فلاشينج ميدوز» تعيد فيدرر من الاعتزال

واشنطن (رويترز)

أعلن منظمو بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينج ميدوز» اليوم الاثنين، أن روجر فيدرر ​سيعود إلى آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام لخوض مباراة استعراضية، وذلك بعد سبع سنوات من ⁠آخر ظهور له في هذه البطولة الكبرى ​عام 2019.

وسيتصدر فيدرر، الذي يعد اللاعب ​الوحيد ‌الذي فاز بخمسة ألقاب متتالية ⁠في ​بطولة أميركا المفتوحة، فعالية بعنوان «روجر فيدرر: عودة أيقونة إلى نيويورك» يوم 25 أغسطس المقبل.

وحصد اللاعب البالغ من ‌العمر 44 عاماً 20 لقباً في بطولات ‌جراند سلام، وهو أول رجل يصل إلى هذا الإنجاز، وحصد 103 ألقاب في ​مسيرته قبل اعتزاله في عام 2022. وأنهى السويسري مسيرته بعد 24 عاماً في الجولة في كأس ليفر في لندن.

وسينضم إليه بطل أميركا المفتوحة لعام ‌2003 آندي روديك، بالإضافة إلى ​أندريه أجاسي وجون ماكنرو.

وقال فيدرر في بيان: لطالما كانت بطولة أميركا المفتوحة واحدة من أكثر البطولات الخاصة بالنسبة لي.

كانت ​هناك مجموعة ‌من ⁠اللحظات ‌التي لا تُنسى ‌في مسيرتي في نيويورك، وملعب آرثر آش هو مكان يعني لي ⁠الكثير.

اشتقت إلى أن أكون جزءا من ​تلك الأجواء وأشعر بالطاقة المذهلة التي يجلبها المشجعون كل عام.

ومن المقرر أيضاً أن يتم إدراج فيدرر في قاعة مشاهير التنس الدولية، حيث سيقام الحفل في ​أغسطس في نيوبورت برود ايلاند.