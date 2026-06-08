هداف فرنسا التاريخي «يعافر» بعقد جديد مع ليل

ليل(أ ف ب)

مدّد الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا أوليفييه جيرو عقده مع ليل لموسم إضافي رغم أعوامه الـ 39، بحسب ما أعلن النادي الاثنين.

وسجَّل المهاجم السابق لأرسنال وتشيلسي الإنجليزيين وميلان الإيطالي 57 هدفاً في 137 مباراة مع المنتخب الفرنسي، خلال مسيرة دولية امتدت 13 عاماً.

وقال جيرو، المتوج بكأس العالم 2018، في بيان «أجد نفسي منسجماً مع رؤية ليل، النادي الذي أتشارك معه القيّم ذاتها، والذي يعمل بجد، ويتميز عن الآخرين بنهجه ونتائجه».

وأضاف «أطمح دائماً إلى المزيد، وأنا مصمم على المواصلة، وتقديم أداء أفضل هذا العام».

وانضم جيرو إلى ليل الموسم الماضي، وسجل أهدافاً حاسمة، من بينها أربعة في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).

وأنهى ليل الدوري الفرنسي في المركز الثالث، ليضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكانت قيادة جيرو محل إشادة متكررة من المدرب برونو جينيزيو الذي حل مكانه الإيطالي دافيدي أنشيلوتي، نجل مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي.

وقال جيرو «لا أعرف دافيدي أنشيلوتي شخصياً، لكن أن يكون مدرباً شاباً، فإنه أمر رائع».

وأضاف «إنه مدرب يملك أفكاراً جديدة. أنا مقتنع بأن لديه الكثير ليقدمه للنادي، وأتطلع للعمل معه».

وقد يتخلى جيرو عن رقمه التهديفي القياسي مع المنتخب الفرنسي لصالح كيليان مبابي الذي يملك 56 هدفاً.