«الفيفا» ينهي نزاعه القانوني مع لاسانا ديارا بالتسوية

ميونيخ (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الاثنين، أنه توصل إلى تسوية بعيداً عن المحاكم القضائية مع اللاعب الفرنسي السابق لاسانا ديارا، بعد نزاع قانوني بينهما حول لوائح الانتقالات الدولية.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن فيفا لم يحدد تفاصيل هذه التسوية.

وأضافت أن ديارا رفع دعوى قضائية ضد فيفا والاتحاد البلجيكي لكرة القدم العام الماضي 2025، طالب خلالها بتعويضات قدرها 65 مليون يورو (75 مليون دولار).

وأشارت إلى أن هذه القضية جاءت عقب حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية في عام 2024، يقضي بأن بعض لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن الانتقالات تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

وأعلن فيفا أنه توصل مع ديارا لتسوية تنهي جميع النزاعات القانونية بينهما، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يعترف بالمسؤولية أو يدفع تعويضات.

وبدأ النزاع الممتد لسنوات منذ رحيل ديارا عن نادي لوكوموتيف موسكو الروسي عام 2014 أثناء سريان عقده، ليتهم النادي الروسي اللاعب بانتهاك التعاقد، وتواصل مع فيفا الذي عاقب ديارا بغرامة مالية تزيد عن 10 ملايين يورو.

وامتنعت أندية عديدة عن التعاقد مع لاسانا ديارا لأن لوائح فيفا كانت تنص حينها أن فريقه الجديد سيتحمل أي غرامات مالية ضد اللاعب.

من جانبها، انتقدت محكمة العدل الأوروبية في حكمها تقييد حرية انتقالات اللاعبين المكفولة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، مما دفع فيفا لتعديل بعض لوائحه.