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الرياضة

الفجيرة للفنون القتالية يحصد «درع التفوق» و«الشارقة» تتصدر في «التايكواندو»

الفجيرة للفنون القتالية يحصد «درع التفوق» و«الشارقة» تتصدر في «التايكواندو»
8 يونيو 2026 23:50

الشارقة (وام)
اختتمت بطولة كأس الاتحاد للتايكواندو لفئات الرجال والسيدات والشباب والآنسات على صالة نادي الشارقة الرياضي بالحزانة.
وتوِّج نادي الفجيرة للفنون القتالية بدرع التفوق العام، وفاز نادي الشارقة الرياضي للمرأة بدرع فئة الإناث، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بدرع فئة الرجال، بالإضافة إلى فوزه بجائزة الفريق المثالي.
وتوِّج فريق الشارقة للألعاب الفردية بلقب فئة الرجال برصيد 11 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية، وتصدر نادي الشارقة الرياضي للمرأة منافسات السيدات محققاً 13 ميدالية، بواقع 6 ذهبيات وفضيتين و5 برونزيات، وهيمن نادي الفجيرة للفنون القتالية على صدارة الشباب بـ 15 ميدالية، منها 5 ذهبيات و4 فضيات، و6 برونزيات.
وتمكَّن فريق الشارقة الرياضي للمرأة من الفوز بلقب الآنسات برصيد 13 ميدالية، بواقع 6 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات، بعد منافسات قوية.
كما شهدت الأمسية تكريم نجوم الموسم في فئات الفريق الصاعد، ودرع المدرب المثالي، ودرع أفضل لاعب، وأفضل حكم، بجانب الجهات الداعمة والشركاء للاتحاد في تنظيم البطولات، ونشر رياضة التايكواندو.
حضر الفعاليات محمد عبيد الحصان الشامسي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد جمعة بن هندي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الفردية، وزايد خليفة السويدي، نائب رئيس اتحاد التايكواندو، وعبدالله السماحي، الأمين العام للاتحاد.

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نادي الفجيرة للفنون القتالية
الشارقة لرياضة المرأة
نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس
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