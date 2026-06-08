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الرياضة

«الرياضة للجميع» و«الأولمبياد الخاص» يتعاونان لتنفيذ برامج مجتمعية

«الرياضة للجميع» و«الأولمبياد الخاص» يتعاونان لتنفيذ برامج مجتمعية
9 يونيو 2026 00:44

أبوظبي (وام)

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وقع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع اتفاقية تعاون مشترك، لتنفيذ مبادرات مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، وتعزيز التنسيق بين الجانبين في مجال الرياضة المجتمعية.
جاء الإعلان عن ذلك على هامش فعاليات الألعاب الإماراتية المقامة حالياً حتى 10 يونيو الحالي في أبوظبي، بحضور طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، وسعيد العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع.
وأكد اتحاد الإمارات للرياضة للجميع أن التعاون بين الجانبين يشمل أيضاً تبادل الخبرات، والتنسيق بين الجانبين لتنفيذ البرامج والفعاليات الرياضية المخصصة لأصحاب الهمم، بما يسهم في تعزيز الدمج المجتمعي، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع، والاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.
وقال العاجل إن الشراكة تتماشى مع رؤية الاتحاد لتوفير بيئة رياضية شاملة ومستدامة، وتعزيز فرص المشاركة الرياضية لكافة أفراد المجتمع، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي في تنفيذ مبادرات نوعية في الرياضة المجتمعية، ودعم وتمكين أصحاب الهمم في رياضة الجمباز والتزلج المدولب، ويشمل «التزلج الاستعراضي، والهوكي الأرضي، والتزلج السريع على مسار قصير»، بجانب حملات التوعية الصحية لممارسة النشاط البدني.

لجنة الرياضة للجميع
الأولمبياد الخاص الإماراتي
طلال الهاشمي
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