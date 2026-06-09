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الرياضة

ويمبانياما يحيي آمال سبيرز بإسقاط نيكس على أرضه

ويمبانياما يحيي آمال سبيرز بإسقاط نيكس على أرضه
9 يونيو 2026 09:41

نيويورك (أ ف ب)
تألق النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما بتسجيله 32 نقطة، ليقود فريقه سان أنتونيو سبيرز للفوز على مضيفه نيويورك نيكس 115-111 ويحيي آماله في السلسلة النهائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في الوقت الذي تعرّض الرئيس دونالد ترامب الذي تابع المباراة إلى صافرات استهجان.
وأضاف ويمبانياما إلى رصيده الشخصي ثماني متابعات، ست تمريرات حاسمة وثلاثة حائط صد "بلوك شوت" وكرتين مسروقتين، ليقلّص سبيرز السلسلة إلى 1-2 ضمن سلسلة المباريات السبع الممكنة.
وقال العملاق الفرنسي البالغ 22 عاماً بعد المباراة "قمنا بما يجب أن نقوم به لكن المهمة لم تنته حتماً. لم نصل حتى إلى منتصف الطريق. الأصعب هو ما ينتظرنا".
وشهدت صالة ماديسون سكوير جاردن، التي استضافت أول مباراة في نهائي الدوري منذ عام 1999، أجواء جماهيرية صاخبة.
وأدى الإجراءات الأمنية المشددة على خلفية حضور ترامب إلى الطلب من المشجعين الوصول إلى الملعب قبل ساعتين من موعد الانطلاق، كما أُلغيت فعالية مشاهدة المباراة التي كان من المقرر إقامتها خارج الملعب.
وإدراكاً منه أن أي فريق لم يسبق له قلب تأخره 0-3 في سلسلة ضمن الأدوار الإقصائية (بلاي أوف)، دفع سبيرز بكل أوراقه في المباراة الثالثة، ساعيا إلى تدارك الأخطاء القاتلة التي ارتكبها في الدقائق الأخيرة من المواجهة الثانية، والتي كلّفته خسارة مؤلمة.
وأضاف ستيفون كاسل 23 نقطة إلى رصيد سبيرز، فيما سجّل ديلان هاربر 13 بعد دخوله من دكة البدلاء.
وكان جايلن برونسون أفضل مسجّل لنيويورك بـ 32 نقطة وأضاف البريطاني أو جي أنونوبي 28، لكن نيكس عانى من أمسية هجومية باهتة بعدما اكتفى بتسجيل 40 تسديدة من أصل 88 محاولة من المسافات كلها، و13 ثلاثية من أصل 37.

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