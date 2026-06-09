الثلاثاء 9 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لماذا تُصنف نسخة «مونديال 1950» باعتبارها الأعظم؟.. تعرّف على السبب

لماذا تُصنف نسخة «مونديال 1950» باعتبارها الأعظم؟.. تعرّف على السبب
9 يونيو 2026 12:15

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
بعد 20 عاماً من مونديال ألمانيا.. 10 نجوم فقط ما زالوا يقاومون الزمن
بـ5 مفارقات تاريخية.. الأرجنتين تحلم بصك التميز مع إيطاليا والبرازيل

عندما يتحدث المؤرخون عن أكثر نُسخ كأس العالم تأثيراً في تاريخ كرة القدم، غالباً ما يتوقفون عند مونديال البرازيل 1950، ليس فقط بسبب النهاية الدرامية الشهيرة التي عُرفت باسم «الماراكانازو»، بل لأنها كانت البطولة التي أعادت الحياة إلى كأس العالم بعد سنوات من التوقف والشكوك حول مستقبله.
فبعد مونديال فرنسا 1938، دخل العالم في أجواء الحرب العالمية الثانية، لتُلغى نسختا 1942 و1946، وتتوقف البطولة لمدة 12 عاماً كاملة. وعندما اقترب موعد استئناف المنافسات عام 1950، كانت أوروبا لا تزال تعاني آثار الدمار، بينما كانت تكاليف السفر والتنظيم تُمثّل تحدياً هائلاً أمام المنتخبات والاتحاد الدولي.
ولم تكن البداية مثالية على الإطلاق، إذ شهدت البطولة سلسلة من الانسحابات قبل انطلاقها، لينخفض عدد المشاركين إلى 13 منتخباً فقط، وهو ما فرض نظاماً استثنائياً للمسابقة، اعتمد على مجموعات بأعداد مختلفة ثم جولة نهائية لتحديد البطل، بدلاً من الأدوار الإقصائية المعتادة.
ورغم تلك الظروف المعقّدة، نجحت البرازيل في تنظيم البطولة، بل وحوّلتها إلى حدث وطني ضخم من خلال تشييد ملعب ماراكانا العملاق في مدينة ريو دي جانيرو، والذي كان الأكبر في العالم آنذاك.
ودخل المنتخب البرازيلي المنافسات مرشّحاً فوق العادة للتتويج باللقب، خاصة بعدما أمطر شباك السويد بسبعة أهداف مقابل هدف، ثم اكتسح إسبانيا بنتيجة 6-1، ليصبح على بُعد خطوة واحدة فقط من تحقيق حلم الجماهير.
وفي الجولة الحاسمة أمام أوروجواي، كان التعادل كافياً للبرازيل من أجل التتويج بأول لقب عالمي في تاريخها. وعندما سجّل فرايشا هدف التقدم مطلع الشوط الثاني، اعتقد أكثر من 200 ألف متفرج في ماراكانا أن الاحتفالات قد بدأت بالفعل.
لكن ما حدث بعد ذلك تحوّل إلى واحدة من أشهر قصص كرة القدم. فقد أدرك خوان ألبرتو سيكافينو التعادل لأوروجواي، قبل أن يسجّل أليسيدس جيجيا هدف الفوز التاريخي، ليصيب الملعب العملاق بحالة من الصمت والذهول، وتفوز أوروجواي 2-1 وتتوج بطلة للعالم.
ورغم الألم الذي خلّفته تلك الهزيمة في الذاكرة البرازيلية، فإن مونديال 1950 يبقى النسخة التي أعادت كأس العالم إلى الحياة بعد سنوات الحرب، ومهّدت الطريق لتحول البطولة إلى أكبر حدث رياضي على كوكب الأرض، تاركاً خلفه واحدة من أعظم المفاجآت التي عرفتها كرة القدم عبر تاريخها.

كأس العالم
منتخب البرازيل
ماراكانا
آخر الأخبار
«شباب الشارقة» يرسم طريق الابتكار الأخضر والأمن الغذائي
التعليم والمعرفة
«شباب الشارقة» يرسم طريق الابتكار الأخضر والأمن الغذائي
اليوم 13:07
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 37 شخصاً
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 37 شخصاً
اليوم 13:02
دراسة في "نيويورك أبوظبي" تكشف ارتباط أشجار التين البري بتعزيز الأمن الغذائي
علوم الدار
دراسة في "نيويورك أبوظبي" تكشف ارتباط أشجار التين البري بتعزيز الأمن الغذائي
اليوم 12:37
خليفة بن طحنون بن محمد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالله محمد الظاهري
علوم الدار
خليفة بن طحنون بن محمد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالله محمد الظاهري
اليوم 12:28
لماذا تُصنف نسخة «مونديال 1950» باعتبارها الأعظم؟.. تعرّف على السبب
الرياضة
لماذا تُصنف نسخة «مونديال 1950» باعتبارها الأعظم؟.. تعرّف على السبب
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©