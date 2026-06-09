العين يفرض هيمنته على ألقاب الموسم بـ «القوة 18»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

فرض نادي العين أفضليةً مطلقةً على ألقاب موسم 2025-2026، بعدما حصد «الزعيم» 18 لقباً في موسم استثنائي على مختلف المراحل العمرية، بداية من الفريق الأول المتوّج بثنائية دوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وصولاً إلى دوري تحت 11 عاماً «أ».

وبسط العين هيمنته على الموسم بحصد 18 لقباً من أصل 53 بطولة ومسابقة أُقيمت خلال الموسم الحالي، ليظفر بما يقارب ثُلث ألقاب الموسم، في إنجاز يعكس قوة منظومته الكروية واستمرارية نجاحاته على مستوى جميع الفئات.

وشملت ألقاب «الزعيم» ثنائية الدوري والكأس للفريق الأول، إلى جانب ألقاب دوري المحترفين تحت 23 عاماً، ودوري تحت 21 عاماً، وكأس السوبر تحت 21 عاماً، ودوري وكأس الإمارات وكأس السوبر تحت 19 عاماً، ودوري وكأس السوبر تحت 17 عاماً، ودوري وكأس الإمارات وكأس السوبر تحت 16 عاماً، ودوري تحت 15 عاماً وكأس السوبر للفئة ذاتها، إضافة إلى كأس الإمارات وكأس السوبر تحت 14 عاماً، ودوري تحت 11 عاماً «أ».

وجاءت نهاية الموسم مثالية لفرق العين السنية، بعدما نجح في حصد الألقاب الثلاثة الأخيرة المتبقية في روزنامة الموسم، حيث تُوِّج بكأس السوبر تحت 19 عاماً بالفوز على الوحدة 2-0، قبل أن يتفوّق على الجزيرة 4-3 في نهائي كأس السوبر تحت 15 عاماً، ويختتم موسمه بالتتويج بكأس السوبر تحت 14 عاماً، عقب فوزه على شباب الأهلي 2-0.

وتوزّعت ألقاب الموسم على 15 نادياً، إلا أن العين انفرد بصدارة المشهد بفارق كبير عن أقرب منافسيه، فيما جاء نادي الإمارات ثانياً برصيد 6 ألقاب، شملت كأس الإمارات تحت 21 عاماً، ودوري تحت 14 عاماً (ج)، ودوري تحت 13 عاماً (د)، ودوري تحت 12 عاماً (ج)، ودوري تحت 11 عاماً (ج)، ودوري تحت 10 أعوام (ج).

وحلَّ الوحدة ثالثاً في حصيلة الألقاب برصيد 4 بطولات، أبرزها كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ودرع التحدي الإماراتي القطري، إلى جانب لقبَي دوري تحت 13 عاماً (أ) ودوري تحت 12 عاماً (أ).

وتقاسمت أندية الشارقة وشباب الأهلي ورأس الخيمة المركز الرابع برصيد 3 ألقاب لكل منها، فيما حصدت أندية 365 ودبا والجزيرة والنصر وكلباء لقبين لكل فريق، مقابل لقب واحد لكل من حتا ومودرن سبورت والفجيرة وعجمان.

وشهد الموسم حضوراً لافتاً للأندية الخاصة، تصدّره نادي 365 الذي حقق ثنائية دوري الدرجة الثانية وكأس الاتحاد، إلى جانب مودرن سبورت بطل دوري الدرجة الثالثة، فيما واصل يونايتد كتابة فصول مشروعه الطموح بتأهل تاريخي إلى دوري أدنوك للمحترفين، بعد بلوغه أيضاً الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة.