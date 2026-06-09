«سلال» سادس أفضل أداء في «الهانديكاب» بالقرن الحالي

عصام السيد (أبوظبي)

لفت الجواد «سلال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأنظار في أحدث تصنيفات تايم فورم لتفاصيل أبرز الخيول، التي حققت تقدماً ملحوظاً في مضمار إبسوم، بما في ذلك أداء مميز في سباق تكافؤ (هانديكاب).

وبدأ التصنيف بأداء «سلال» الذي بلغ تصنيفه الرئيسي في تايم فورم الآن 124، بعد أن حقق فوزاً بفارق 6.5 أطوال في سباق بيتفريد «نيفتي 50» هانديكاب يوم الجمعة الماضية، وهو سادس أفضل أداء في سباقات الهانديكاب هذا القرن وفقاً لتصنيفات تايم فورم.

وهناك خمسة خيول فقط في هذا القرن حققت تصنيفاً أعلى في سباقات التكافؤ من الرقم المؤقت 124، الذي مُنح لسلال في مضمار إبسوم للسباق يوم الجمعة، وهم تروشان (128)، وبوردرليسكوت، وفراج، وهوف إت، ومثمر بتصنيف 125.

وبدأ «سلال» البالغ من العمر 4 سنوات، والذي يتدرب على يد روجر فاريان، يُظهر كامل إمكاناته ويُثبت جدارته بنسبه العريق، حيثُ قُيّد بحماسٍ أكبر من أدائه اللافت في سباق «سيتي آند سابربان» على نفس المسافة والمسار، مُحوّلاً بذلك منافسةً شرسةً إلى فوزٍ ساحق.

ويتمتع «سلال» ببنيةٍ جسديةٍ ممتازة، فهو ابن «فرانكل» والفرس «نهرين» الفائزةٍ بسباقات الفئة الأولى، وأخٌ غير شقيقٍ لفائزين آخرين، ما يجعله مرشحاً قوياً لدخول سباقات الفئة الأولى، وقد يصل إلى مستوى أقاربه بحلول الخريف.