«المجموعة السادسة».. لعنة مستمرة منذ مونديال 1982

معتز الشامي (أبوظبي)

يحفل تاريخ كأس العالم بالعديد من الأرقام القياسية والقصص الغريبة، التي تبقى عالقة في ذاكرة الجماهير لعقود طويلة، لكن هناك ظاهرة إحصائية لافتة لا يعرفها كثيرون، فمنذ كأس العالم 1982، لم ينجح أي منتخب بدأ مشواره في المجموعة السادسة في التتويج بلقب البطولة.

على مدار أكثر من أربعة عقود، شهدت البطولة تغييرات عديدة في نظامها وعدد المنتخبات المشاركة، إلا أن هذه القاعدة ظلّت ثابتة بشكل غريب. فمنذ مونديال إسبانيا 1982، خرج جميع أبطال العالم من مجموعات أخرى، بينما بقيت المجموعة السادسة عاجزة عن تقديم بطل للمسابقة مهما بلغت قوة المنتخبات التي ضمتها.

ولم تكن المجموعة السادسة تضم منتخبات متواضعة أو محدودة الطموح، بل مرّت عبرها بعض أقوى المنتخبات في تاريخ اللعبة. فقد شهدت نسخ مختلفة من كأس العالم وجود منتخبات مثل، إنجلترا، البرتغال، كرواتيا، بلجيكا، المكسيك، ألمانيا، المغرب، ضمن هذه المجموعة في نسخ مختلفة من البطولة.

وقد اقترب بعض هذه المنتخبات من إنهاء هذه السلسلة الغريبة. فمنتخب كرواتيا بلغ المباراة النهائية في مونديال 2018، بينما صنع منتخب المغرب التاريخ في نسخة 2022 عندما أصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم. ومع ذلك، لم ينجح أي منهما في رفع الكأس.

بينما المثير في الأمر أن جميع المنتخبات التي توجت بكأس العالم منذ عام 1982 بدأت مشوارها من مجموعات مختلفة، ولم يكن أي منها ضمن المجموعة السادسة. واستمرت هذه الظاهرة رغم تعاقب الأجيال الكروية وتغير أنظمة البطولة وتوسعها.

فهل تستمر اللعنة في مونديال 2026؟

فمع اقتراب كأس العالم 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى، يعود هذا الرقم الغريب إلى الواجهة مجدداً. فكل منتخب سيقع في المجموعة السادسة سيجد نفسه أمام فرصة ليس فقط للتأهل والمنافسة على اللقب، بل أيضاً لكسر واحدة من أكثر الإحصائيات غرابة في تاريخ كأس العالم.

ويبقى السؤال مطروحاً: هل تتمكن إحدى منتخبات المجموعة السادسة في نسخة 2026 (هولندا، اليابان، السويد، وتونس) من إنهاء هذه السلسلة التاريخية أخيراً، أم أن «لعنة المجموعة السادسة» ستواصل صمودها لبطولة أخرى؟.