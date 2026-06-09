«سلة النصر» تختار الاستقرار وتجدد عقد الوكيل موسمين

علي معالي (أبوظبي)

أعلن اتحاد كرة السلة برئاسة عبداللطيف الفردان عن إقامة السوبر الإماراتي – البحريني سنوياً بعد الاتفاق بين الاتحادين على هذه الخطوة، على مستوى الرجال، حيث تقام بين بطل كأس السوبر أو بطل الدوري في البلدين، على أن تقام بالتناوب، وتكون الاستضافة الأولى في الإمارات، بعد الانتهاء من وضع كافة الشروط الفنية الخاصة بهذا الحدث.

من جانب آخر أعلنت شركة نادي النصر للألعاب الجماعية عن تجديد التعاقد مع المصري حسام الوكيل لموسمين مقبلين، لقيادة الفريق الأول، بما يضمن الحفاظ على حالة الاستقرار التي يعيشها الفريق منذ عدة مواسم.

من جانبه، عبر حسام الوكيل عن سعادته بهذا التجديد، مؤكداً أن ذلك يمنحه مزيداً من القوة في تقديم الأفضل، وقال: «إدارة شركة الألعاب بالنادي برئاسة عبدالرازق الهاشمي تقدم لنا كل الدعم من أجل نهضة الفريق، وأهدافنا وطموحاتنا بطبيعة الحال سوف تتزايد في الموسم الجديد، وعلينا التخطيط مبكراً للانطلاقة الجديدة».

فيما وجه سالم بن علي، عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، مشرف قطاع كرة السلة، الشكر إلى حسام الوكيل على ما يقدمه منذ أن تولى مهمة التدريب في النادي سواء مع فريق الشباب الذي حقق معهم بطولة الدوري، قبل الانتقال لتدريب الفريق الأول وقال: «نركّز على الاستقرار خلال الفترة المقبلة، وما حققه حسام الوكيل من ألقاب مختلفة مع النادي يجعلنا نحافظ على بقائه بيننا، وهو من أفضل المدربين حالياً في ملاعبنا، وعلاقته أكثر من ممتازة مع اللاعبين والجهاز المعاون، وناجح في مسيرته بشكل يجعلنا نقدم له التهنئة على ما يقدمه مع الفريق».

وقال سالم بن علي: «حققنا هذا الموسم لقبين من أربعة ألقاب في منافسات رجال السلة، ومع الموسم المقبل تتزايد طموحاتنا مع السلة، خاصة أن هناك مشاركة خارجية في بطولة الخليج، لأول مرة في مسيرة النادي، ونسعى بطبيعة الحال إلى المنافسة على كل الألقاب المحلية، مثلما حدث هذا الموسم بالتواجد في نهائيات 4 بطولات محلية، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ النادي».