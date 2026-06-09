شراكة «قياسية» بين طيران الإمارات وريال مدريد حتى 2031

دبي (وام)

أعلنت طيران الإمارات تجديد شراكتها الاستراتيجية مع نادي ريال مدريد حتى عام 2031، لتسجّل بذلك محطة تاريخية كأطول اتفاقية رعاية قمصان في تاريخ الدوري الإسباني.وتتوسّع هذه الاتفاقية الجديدة لتشمل رعاية فريقي الرجال والسيدات لكرة القدم، إضافة إلى رعاية فرق المراحل السنية التابعة للنادي دعماً لتطوير المواهب الشابة، وتتجاوز ذلك نحو عالم كرة السلة عبر اتفاقية متعددة السنوات تصبح بموجبها الناقلة الإماراتية الراعي الرئيسي الرسمي لنادي ريال مدريد لكرة السلة حتى عام 2031.

وتواصل طيران الإمارات من خلال هذه الشراكة دورها كراعٍ رئيسي وناقل جوي رسمي، مع ضمان استمرار ظهور علامتها التجارية على قمصان المباريات وملابس التدريب وأزياء الأجهزة الفنية والإدارية في البطولات الرئيسية، كالدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

وتتضمن الاتفاقية الجديدة تعزيز الحضور الواسع للعلامة التجارية لطيران الإمارات في مختلف مرافق ملعب سانتياغو برنابيو، وتوفير إمكانية الوصول إلى مرافق التدريب التابعة للنادي، وإضافة صالة حصرية لطيران الإمارات داخل الملعب.

وتأتي هذه الخطوات امتداداً لشراكة وطيدة بين الطرفين بدأت عام 2011، وتعززت في عام 2013 عندما أصبحت الناقلة الراعي الرئيسي لقمصان النادي، وجسّدت طيران الإمارات هذا الدعم عبر السنوات بتصاميم خاصة على طائراتها من طراز إيرباص A380 حملت صور نجوم الفريق، وطلاء كامل لطائرة بوينج 777 المخصصة لرحلات النادي خلال كأس السوبر الإسباني، إلى جانب تقديم تجارب حصرية للمشجعين شملت لقاءات مع اللاعبين، وفعاليات أيام المباريات، ومسابقات لحضور المواجهات.وأكد بطرس بطرس، النائب التنفيذي للرئيس للتسويق والعلامة التجارية والاتصالات المشتركة في طيران الإمارات، أن الناقلة تتمتع بتاريخ حافل في دعم كرة القدم وتعزيز التواصل مع ملايين المشجعين حول العالم، موضحاً أن الشراكة مع ريال مدريد تجسّد هذا الالتزام عبر إتاحة تجارب استثنائية تلهم الجيل المقبل من اللاعبين والمشجعين.

وقال: إن حضور طيران الإمارات في إسبانيا شهد نمواً متواصلاً مع تطور هذه العلاقة، حيث توسعت عملياتها منذ إطلاق أولى رحلاتها إلى مدريد عام 2010 لتشمل تشغيل خمس رحلات يومية إلى مدريد وبرشلونة، بما يعكس الالتزام طويل الأمد بهذا السوق.

من جانبه سلط فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الضوء على أهمية هذه الشراكة، مشيراً إلى أنها تجسد عمق العلاقة المتميزة القائمة على الثقة المتبادلة والطموح المشترك، وأكد التطلع إلى مواصلة هذه المسيرة واستكشاف آفاق جديدة تعزز هذا التعاون الراسخ في السنوات المقبلة بعد التعاون معاً خلال واحدة من أكثر المراحل نجاحاً وإنجازاً في تاريخ النادي.