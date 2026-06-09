منصور بن محمد : مبادرات دبي تسهم في الارتقاء بقطاع الرياضة العالمي

دبي (وام)



أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن دبي تواصل دورها الريادي في إطلاق المبادرات التي تسهم بدور واضح في الارتقاء بقطاع الرياضة عالمياً، وتعزيز مكانته في دعم حركة المجتمعات واقتصاديات المدن، مشيراً إلى أن الرياضة تلعب دوراً أساسياً في تمكين مختلف فئات المجتمع، فضلاً عن تعزيز صحة الأفراد، والارتقاء بجودة الحياة.

وثمّن سموه جهود وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية التي أشرفت على تنظيم المنافسات لجميع المسابقات خلال الموسم الرياضي الأخير، كما أعرب سموه عن تقديره لجهود الأندية الرياضية في مختلف مسابقات الموسم، وهنّأ سموه فريق نادي دبي لكرة السلة على تألقه اللافت في منافسات الدوري الأوروبي ووصوله إلى نهائي الدوري الأدرياتيكي.

كما هنّأ سموه نادي حتّا بمناسبة تتويجه بلقب بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم وتأهله إلى دوري المحترفين، ونادي يونايتد الذي أحرز المركز الثاني وتأهل إلى دوري المحترفين لأول مرة في تاريخه، وأيضاً نادي «بالم سيتي 365» الذي أحرز لقب النسخة الجديدة من بطولة كأس الاتحاد.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي بحضور خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، والأعضاء علي المطوع، وأحمد الخاجة، والدكتور عبدالله الكرم، وماجد العصيمي، وصفية الصايغ، وسعيد حارب الأمين العام للمجلس.

واستعرض الاجتماع الاستعدادات لتنظيم الدورة الثانية من القمة العالمية للرياضة، كما اطّلع المجلس على تقرير مفصّل حول الدورة الأولى من القمة التي حققت نجاحاً كبيراً في استقطاب نخبة النجوم والقيادات وصنّاع القرار في القطاع الرياضي.

وكدلك تم الاطلاع خطة تسريع دعم الأندية الحكومية والخاصة في دبي، ومستجدات تطورها وتفعيل برنامج مسرعات الأندية الهادف إلى تمكين 4 أندية حكومية هي الوصل والنصر وشباب الأهلي وحتّا، بالإضافة إلى 13 نادياً خاصاً للنمو المستدام، من خلال ربط التمويل بمؤشرات الأداء؛ بهدف رفع نسبة الإيرادات التجارية والخاصة للأندية لتشكل 50% من إجمالي الإيرادات بحلول عام 2033.

واستعرض الاجتماع تقرير «لجنة الإستراتيجية»، الذي تضمّن نتائج اللقاءات المكثفة التي عقدتها اللجنة لشرح وتوضيح آليات عمل «خطة دبي الرياضية 2033» مع الأندية ومنظمي الفعاليات الرياضية، حيث أوضحت المؤشرات بدء التنفيذ الفعلي لـ74% من المبادرات الاستراتيجية الخاصة بعامي 2025 - 2026، مع اكتمال وجاهزية إطلاق 17 مبادرة نوعية لضمان بناء منظومة احترافية متكاملة، وأخيراً تم استعراض أهم الفعاليات الرياضية التي سيتم تنظيمها خلال النصف الثاني من العام الجاري.