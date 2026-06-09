«المجلس التنسيقي» يناقش رفع تنافسية المنتخبات وتطوير الحوكمة الرياضية

دبي (وام)

بحث المجلس التنسيقي للرياضة، خلال اجتماعه الثاني لعام 2026 برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، تطوير منظومة التمثيل الرياضي، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع الرياضي، إلى جانب متابعة أداء المنتخبات الوطنية في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية «سانيا 2026»، واستعراض نتائج الدورة الرياضية لحكومة عجمان.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن الاجتماع يأتي في إطار دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، من خلال تعزيز التنسيق المؤسّسي بين الجهات المعنية، ومتابعة المبادرات والمشاريع ذات الأولوية الهادفة إلى رفع تنافسية الرياضة الإماراتية وترسيخ ثقافة الرياضة في المجتمع.

وقال: إن الجهود تتركّز على تطوير الأُطر التنظيمية والتنفيذية والفنية للقطاع الرياضي، ودعم اكتشاف المواهب ورعاية رياضيي النخبة، والارتقاء بالأداء الرياضي في المشاركات القارية والدولية، إلى جانب دعم المبادرات الرياضية المجتمعية التي تعزّز جودة الحياة.

من جانبه، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي، أهمية الدور الذي يقوم به المجلس في تعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية والرياضية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يسهم في بناء منظومة رياضية أكثر تكاملاً واستدامة وتنافسية.

واستعرض المجلس مستجدات تطوير الإطار التنظيمي للجنة التمثيل الرياضي، بهدف بناء منظومة وطنية متكاملة لاستقطاب وتمكين الرياضيين المؤهلين لتمثيل الدولة في المحافل الدولية، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات وتوحيد الإجراءات والالتزام باللوائح المحلية والدولية، ويسهم في تعزيز تنافسية المنتخبات الوطنية.

كما ناقش المجلس مستجدات اللوائح التنظيمية الخاصة بتشكيل لجنة انتخابات مركزية موحّدة ولجنة طعون انتخابية موحّدة للاتحادات الرياضية، بما يدعم مبادئ الحوكمة والشفافية، ويوحّد الإجراءات التنظيمية ويرفع كفاءة العمل المؤسّسي في القطاع الرياضي.

واطّلع المجلس على التقرير الفني لمشاركة بعثة الدولة في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية «سانيا 2026»، والذي تناول أداء المنتخبات الوطنية في رياضات الجوجيتسو والإبحار الشراعي وكرة القدم الشاطئية والسباحة في المياه المفتوحة.

وأشار التقرير إلى الإنجاز الذي حققته رياضة الجوجيتسو بحصد 6 ميداليات، وإسهامها في حصول الدولة على المركز الأول عربياً، إلى جانب النتائج الإيجابية التي سجّلها لاعبو الإبحار الشراعي، كما استعرض أبرز الدروس المستفادة وفرص التطوير الفني استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأكد أعضاء المجلس أهمية تعزيز التعاون بين الاتحادات والأندية والمجالس الرياضية والجهات ذات العلاقة للاستفادة من مُخرجات التقييم الفني، وتطوير مسارات إعداد المنتخبات الوطنية وتعزيز حضورها التنافسي في البطولات الإقليمية والدولية.

واستعرض المجلس التقرير العام للنسخة السادسة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، التي شهدت مشاركة أكثر من 4100 مشارك، واستقطبت أكثر من 11900 زائر عبر 16 بطولة وبرنامجاً رياضياً ومجتمعياً، بما يعكس دور هذه الفعاليات في توسيع قاعدة المشاركة الرياضية وتعزيز أنماط الحياة الصحية والنشطة.

وعلى هامش الاجتماع، قام معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وأعضاء المجلس بجولة في مبنى الدراجات الهوائية بنادي الضباط في دبي، اطّلعوا خلالها على المرافق والتجهيزات والخدمات المقدمة للرياضيين وممارسي رياضة الدراجات الهوائية.

وأشاد معاليه بالمستوى المتقدم للبنية التحتية الرياضية التي يوفّرها المبنى، مؤكداً أهمية مواصلة الاستثمار في المنشآت الرياضية الحديثة وتطويرها، بما يدعم الرياضيين، ويعزز انتشار الرياضة المجتمعية، ويرسّخ مكانة الدولة وجهةً رائدة في توفير بيئات رياضية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.