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الرياضة

أتلتيكو يصدم ريال مدريد برفضه عرض الـ 150 مليون يورو لضم ألفاريز

أتلتيكو يصدم ريال مدريد برفضه عرض الـ 150 مليون يورو لضم ألفاريز
9 يونيو 2026 22:00

مدريد(أ ف ب)
تقدم ريال مدريد الإسباني بعرض قدره 150 مليون يورو لجاره أتلتيكو مدري،د للتخلي له عن خدمات نجمه الدولي الأرجنتيني خوليان ألفاريز، وفق ما أعلن الثلاثاء، لكن الأخير رفضه.
وقال وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان "يعلن ريال مدريد أنه، عقب اجتماع مجلس إدارته الذي عُقد اليوم (الثلاثاء)، قدّم عرضاً بقيمة 150 مليون يورو إلى أتلتيكو مدريد مقابل... خوليان ألفاريز"، مضيفاً "وبعد دراسته وتقييمه، أعرب أتلتيكو مدريد عن شكره للعرض المقدم والذي جاء في إطار العلاقات الجيدة القائمة بين الناديين، لكنه رفضه، متمسكاً بالشرط الجزائي في عقد اللاعب".

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