اتحاد السلة والجامعة الأميركية يطوران الكفاءات الوطنية بمذكرة تفاهم

دبي (وام)

وقع اتحاد الإمارات لكرة السلة، والجامعة الأميركية في الإمارات، مذكرة تفاهم، تتضمن التعاون في تبادل الخبرات والمعرفة، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، وإجراء الدراسات والبحوث العلمية المشتركة، إلى جانب توفير فرص التدريب العملي لطلبة الجامعة، والعمل على تطوير برامج أكاديمية متخصصة تخدم الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

كما تشمل المذكرة تقديم مزايا تعليمية لمنسوبي الاتحاد، تتضمن خصومات على برامج البكالوريوس والماجستير، إضافة إلى برامج متخصصة في القانون الرياضي والإدارة الرياضية، دعماً للتطوير المهني والأكاديمي للعاملين والمنتسبين إلى الاتحاد.

وقال سالم المطوع، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة السلة، إن المذكرة تأتي في إطار حرص الاتحاد على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة في الدولة، بما يسهم في تطوير الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الرياضي ويدعم مسيرة التميز المؤسسي.

وأضاف أن البرامج الأكاديمية المتخصصة التي تتضمنها المذكرة، ولا سيما في مجالي القانون الرياضي والإدارة الرياضية، ستسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في العمل الرياضي، مشيراً إلى تطلع الاتحاد لإطلاق مبادرات مشتركة تحقق أهداف الطرفين وتخدم الرياضة الإماراتية.

وأكد الدكتور مثنى غني عبد الرازق، رئيس الجامعة، أن المذكرة تجسد التزام الجامعة الأميركية في الإمارات بتعزيز دورها المجتمعي، ودعم القطاع الرياضي، من خلال التعليم والبحث العلمي والشراكات الاستراتيجية.

وقال إن التعاون مع اتحاد الإمارات لكرة السلة يمثل فرصة مهمة لتعزيز الربط بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي، بما يتيح للطلبة الاستفادة من الخبرات الميدانية، ويسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة مستقبل القطاع الرياضي.