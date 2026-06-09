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الرياضة

ريال مدريد يعلن رحيل أربيلوا

ريال مدريد يعلن رحيل أربيلوا
9 يونيو 2026 23:09

مدريد (رويترز)
أعلن ريال مدريد الإسباني ​لكرة القدم اليوم الثلاثاء انفصاله بالتراضي عن المدرب ألفارو أربيلوا.
وحل أربيلوا، مدافع ريال مدريد ⁠السابق الذي تولى تدريب فريق الناشئين وفريق ​الرديف للنادي، محل مواطنه الإسباني ​تشابي ‌ألونسو في يناير، ​وقاد بطل أوروبا 15 مرة لإنهاء الدوري في المركز الثاني.
ورحل ألونسو عقب الخسارة أمام برشلونة في كأس ‌السوبر الإسبانية، لكن أربيلوا عانى في ‌السيطرة على غرفة ملابس منقسمة، بالتزامن مع تراجع نتائج الفريق.
وقال النادي في ​بيان "توصل ريال مدريد وألفارو أربيلوا إلى اتفاق لإنهاء فترة عمله مدرباً للفريق الأول.
"يعرب ريال مدريد عن امتنانه الكبير لألفارو أربيلوا، الذي أظهر ‌طوال مسيرته منذ ​التحاقه بالفئات السنية للنادي، الولاء والالتزام والاحترافية دائما. لقد كان مثالا لقيم نادينا".
وقبل الانتخابات الرئاسية التي ​أقيمت يوم ‌الأحد، ⁠أوضح رئيس النادي ‌فلورنتينو بيريز ‌أنه يعتزم تعيين جوزيه مورينيو مدرباً للفريق، وسط تصاعد التكهنات ⁠الإعلامية بشأن عودة المدرب السابق ​إلى ريال مدريد.
وانهار موسم ريال مدريد على عدة أصعدة، منها الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ، إلى جانب إنهاء الدوري ​في المركز الثاني خلف برشلونة. 

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