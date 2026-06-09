الأربعاء 10 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سلمان بن إبراهيم: ننتظر مشاركة آسيوية تصنع التاريخ في كأس العالم 2026

سلمان بن إبراهيم: ننتظر مشاركة آسيوية تصنع التاريخ في كأس العالم 2026
9 يونيو 2026 23:32

أبوظبي (الاتحاد)
أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن القارة الآسيوية تدخل نهائيات كأس العالم 2026 بثقة وطموح غير مسبوقين، في ظل المشاركة الأكبر في تاريخها بالبطولة العالمية، معتبراً أن أسس النجاح الآسيوي على الساحة الدولية أصبحت أقوى من أي وقت مضى.
وقال بن إبراهيم: "المنتخبات الآسيوية أثبتت خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم قدرتها على المنافسة بأعلى المستويات، من خلال ما أظهرته من جودة فنية وانضباط وروح قتالية وطموح مستمر للتطور"، مشيراً إلى أن هذه المكتسبات تضع ممثلي القارة أمام فرصة تاريخية لتحقيق إنجازات جديدة تعزز مكانة آسيا بين نخبة منتخبات العالم. 
وأضاف: "إن تأهل رقم قياسي من المنتخبات الآسيوية (9 منتخبات) إلى نهائيات كأس العالم يعكس حجم التقدم الذي تشهده كرة القدم في قارتنا، ويؤكد نجاح جهود الاتحادات الوطنية والأندية واللاعبين والأجهزة الفنية في الارتقاء بمستوى اللعبة،ونحن على ثقة بأن منتخباتنا ستقدم مستويات تليق بتطلعات جماهير آسيا وستسعى إلى تحقيق نتائج تعكس التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم الآسيوية".
وأشار رئيس الاتحاد الآسيوي إلى أن المنتخبات الآسيوية لا تمثل دولها فقط، بل تحمل معها آمال وتطلعات مليارات الجماهير في القارة، داعيا اللاعبين والأجهزة الفنية إلى خوض المنافسات بروح الشجاعة والإصرار والالتزام بقيم اللعب النظيف، والعمل على كتابة فصل جديد من النجاحات الآسيوية في أكبر حدث كروي عالمي.
كما أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم بالحضور الآسيوي المتميز في منظومة التحكيم الدولية، مؤكداً أن اختيار 25 حكماً آسيوياً من حكام القارة للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم، يعكس المكانة الرفيعة التي بلغها التحكيم الآسيوي على المستوى العالمي.
وقال "نفخر بالحكام الآسيويين الذين نالوا شرف التواجد في هذا المحفل العالمي الكبير، بعد سنوات من العمل الجاد والتطوير المستمر، إن اختيارهم يمثل شهادة جديدة على الكفاءة والاحترافية التي يتمتع بها التحكيم الآسيوي، ونحن على ثقة بقدرتهم على تقديم مستويات متميزة تعكس السمعة المرموقة التي باتت تحظى بها قارتنا في هذا المجال"
واختتم الشيخ سلمان بن إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في نجاح النسخة التاريخية الموسعة من كأس العالم 2026، معرباً عن تمنياته بالتوفيق لجميع المنتخبات والحكام الآسيويين، وأن تشهد البطولة إنجازات جديدة تسهم في ترسيخ الحضور المتنامي لكرة القدم الآسيوية على الساحة العالمية.

أخبار ذات صلة
آلاف المحتجين يهددون «افتتاحية» كأس العالم
«المجموعة السادسة».. لعنة مستمرة منذ مونديال 1982
سلمان بن إبراهيم
كأس العالم 2026
آخر الأخبار
مشاريع تراثية تعزز كورنيش اللؤلؤية في خورفكان
التعليم والمعرفة
مشاريع تراثية تعزز كورنيش اللؤلؤية في خورفكان
10 يونيو 2026
«أبوظبي للغة العربية»: استقبال ترشيحات «سرد الذهب» حتى 31 أغسطس
التعليم والمعرفة
«أبوظبي للغة العربية»: استقبال ترشيحات «سرد الذهب» حتى 31 أغسطس
10 يونيو 2026
فعلها مع برشلونة.. أتلتيكو يسخر من ريال مدريد بسبب عرض شراء ألفاريز
الرياضة
فعلها مع برشلونة.. أتلتيكو يسخر من ريال مدريد بسبب عرض شراء ألفاريز
اليوم 23:55
موضوعية
الأخبار العالمية
وباء الكوليرا يتفشى في ولاية بنيجيريا
اليوم 23:50
شعار شركة "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
"أنثروبيك" تتيح نموذجها الأكثر تطوّراً للذكاء الاصطناعي للمستخدمين
اليوم 23:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©