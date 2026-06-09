فعلها مع برشلونة.. أتلتيكو يسخر من ريال مدريد بسبب عرض شراء ألفاريز

مدريد(أ ف ب)

تقدم ريال مدريد الإسباني بعرض قدره 150 مليون يورو لجاره أتلتيكو مدريد للتخلي له عن خدمات نجمه الدولي الأرجنتيني خوليان ألفاريز، وفق ما أعلن الثلاثاء، لكن الأخير رفضه بطريقة ساخرة.

وقال وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان "يعلن ريال مدريد أنه، عقب اجتماع مجلس إدارته الذي عُقد اليوم (الثلاثاء)، قدّم عرضاً بقيمة 150 مليون يورو إلى أتلتيكو مدريد مقابل... خوليان ألفاريز".

واستطرد "وبعد دراسته وتقييمه، أعرب أتلتيكو مدريد عن شكره للعرض المقدم، والذي جاء في إطار العلاقات الجيدة القائمة بين الناديين، لكنه رفضه، متمسكا بالشرط الجزائي في عقد اللاعب".

وفي رد أقل لطافة بالتأكيد من بيان ريال، سخر أتلتيكو في منشور من جاره اللدود، كاتباً "ربما خلطتم بين اللباقة والامتنان، لكن للتوضيح: نحن لا نشكركم على أي شيء. لم ندرس ولم نناقش أي عرض يخص خوليان. أنتم تجعلوننا نضحك أكثر حتى مما يفعله برشلونة".

وسبق لأتلتيكو أن سخر أيضاً من شائعات تتحدث عن عرض تقدم به برشلونة لضم ألفاريز بقيمة 100 مليون يورو.

وقال أتلتيكو نهاية الشهر الماضي في تغريدة ساخرة استخدم فيها أسلوب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المعروف بتغطية سوق الانتقالات: "ها نحن (here we go)! لقد أرسلنا فاكساً إلى نادي برشلونة بعرضنا للتعاقد مع لامين جمال: أربع تذاكر لحفل باد باني غداً، واشتراك سنوي في صحيفة أي بي سي (وسيلة إعلام انتقدها بشدة رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز)، وكيس من بذور دوّار الشمس".

ثم نشر النادي تغريدتين إضافيتين بنفس الأسلوب الساخر، مرفقتين بصور للنجمين بيدري والبرازيلي رافينيا.

وبحسب الصحافة الإسبانية، تهدف هذه الخطوة إلى تأكيد الموقف الرسمي لأتلتيكو، الذي يعتبر ألفاريز لاعباً "غير قابل للبيع" في الوقت الحالي.

وانضم الأرجنتيني البالغ 26 عاماً إلى أتلتيكو في صيف 2024 قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد يمتد حتى 2030، في صفقة قدرت بـ95 مليون يورو وتتضمن بنداً جزائياً خيالياً قدره 500 مليون يورو.

ويسعى ريال إلى العودة للمنافسة على الألقاب بعد موسمين مخيبين جداً، وقد وعد رئيسه فلورنتينو بيريز بإحداث تغييرات كبيرة في حال إعادة انتخابه لولاية جديدة، وهذا ما حصل الأحد حين تفوق على منافسه إنريكي ريكيلمي.

ووعد ابن الـ79 عاما الذي سيبقى رئيساً للنادي الملكي حتى 2030، بالتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي سبق له أن أشرف على الفريق بين 2010 و2013، والمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتيه الذي حُسمت مسألة ضمه كلاعب حر.

ووفق الوعود التي قطعها بيريز خلال حملته الانتخابية، قد يلحق به ظهير هولندا الدولي دنزل دومفريس من إنتر الإيطالي.

وتألق ألفاريز، المتوج بلقب مونديال 2022 مع الأرجنتين، خلال موسميه مع أتلتيكو مسجلاً 29 هدفاً في 57 مباراة في الأول و20 في 49 في الثاني.

وتطرقت وسائل الإعلام الإسبانية في وقت سابق إلى رغبة ريال بضم الفرنسي ميكايل أوليسيه من بايرن ميونيخ الألماني، لكن مسؤولي النادي البافاري أغلقوا الباب.

وقال رئيس النادي هربرت هاينر "إذا كان فلورنتينو بيريس يريد أن يرسل لنا عرضاً، وهذا لم يحدث حتى الآن، فيمكنه أن يوفر على نفسه العناء".