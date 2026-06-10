«الأسواق المالية» تزف الخبر السعيد لجماهير ريال مدريد

باريس (أ ف ب)

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، مساء الثلاثاء، أن ريال مدريد، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، عبّر رسمياً عن نيته في التعاقد مع مدربه الحالي جوزيه مورينيو مقابل 15 مليون يورو، وفق ما أفاد النادي عبر حسابه على منصة «إكس».

وأوضح بنفيكا، الذي أشار إلى أنه أبلغ هيئة تنظيم الأسواق المالية في البرتغال، أن مورينيو أعطى موافقته على الصفقة.

وكتب النادي البرتغالي: «أبلغت بنفيكا هيئة تنظيم الأسواق المالية بأن ريال مدريد أعلن رسمياً رغبته في التعاقد مع جوزيه مورينيو مقابل 15 مليون يورو، بعدما منح المدرب موافقته. شكراً جوزيه مورينيو»، مضيفاً في رسالة ثانية أنه توصل إلى اتفاق مع ماركو سيلفا لخلافته على دكة البدلاء حتى عام 2029.

وكان رئيس النادي المدريدي فلورنتينو بيريز الذي أُعيد انتخابه الأحد، أعلن خلال حملته الانتخابية عودة ال«سبيشال وان» (المميّز)، فيما بث فريق حملته مقطع فيديو ظهر فيه المدرب وهو يقول «نعم» لاحتمال العودة إلى ملعب سانتياغو برنابيو.

ويبلغ مورينيو 63 عاماً، وسبق له تدريب ريال مدريد بين عامي 2010 و2013.

ويُعد مورينيو أحد أعظم المدربين في تاريخ كرة القدم، وسيعود لتولي قيادة نادٍ أنهى موسمين متتاليين من دون إحراز أي لقب كبير.

ويضم سجله الحافل، على وجه الخصوص، لقبين في دوري أبطال أوروبا (عام 2004 مع بورتو البرتغالي، وعام 2010 مع إنتر ميلان الإيطالي)، إلى جانب ألقاب محلية عدة (بطل البرتغال مرتين مع بورتو، وبطل إنجلترا ثلاث مرات مع تشيلسي، وبطل إيطاليا مع إنتر في عامي 2009 و2010).

وخلال فترته الأولى مع ريال مدريد، أحرز كأس إسبانيا عام 2011 ولقب الدوري الإسباني عام 2012.

ويؤمن بيريز بأن مورينيو «عزّز القدرة التنافسية» للنادي المدريدي خلال ولايته الأولى، ووضع أسس النجاحات التي تحققت في العقد الأخير، والمتمثلة ب«ستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال عشرة أعوام».

وكان ريال مدريد أعلن في وقت سابق من مساء الثلاثاء رحيل مدربه ألفارو أربيلوا الذي تولى المهمة منذ يناير خلفاً لشابي ألونسو المقال من منصبه.