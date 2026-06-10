«بالهلي» و«الكندي» يقودان ليوا إلى منصة التتويج في «باها اليونان»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق الثنائي منصور بالهلي وملاحه خالد الكندي بطلا فريق ليوا، إنجازاً مميزاً خلال منافسات رالي باها اليونان 2026 أمس، "الجولة الثالثة من كأس العالم للباها التابعة للاتحاد الدولي للسيارات FIA"، بعدما أنهيا الرالي في المركز الثاني بالترتيب العام، إلى جانب الفوز بالمركز الأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة (SSV).

ويمثل منصور بالهلي وخالد الكندي فريق ليوا التابع لنادي ليوا الرياضي، حيث يواصل الفريق حضوره المميّز في المنافسات الإقليمية والدولية للراليات والباها، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز مكانة الرياضة الإماراتية وإبراز الكفاءات الوطنية في مختلف المحافل العالمية.

وقدم الثنائي الإماراتي أداءً قوياً طوال مراحل الرالي على متن مركبة «كان-أم مافريك آر»، ليؤكدا جاهزيتهما العالية وقدرتهما على مجاراة نخبة المتسابقين المشاركين، في واحدة من أبرز جولات البطولة العالمية، التي أقيمت وسط منافسة قوية ومسارات متنوعة وصعبة في شمال اليونان.

وحافظ أبطال فريق ليوا على مستويات ثابتة خلال مختلف المراحل، ما مكنهما من الصعود إلى منصة التتويج في المركز الثاني بالترتيب العام للرالي، وتحقيق صدارة فئة SSV، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الفريق في المشاركات الدولية.

وشهد الرالي مشاركة واسعة من نخبة السائقين والفرق الدولية في مختلف الفئات، حيث تميّزت المنافسات بمساراتها الفنية الصعبة وتحدياتها المتنوعة بين المناطق الجبلية والطرق الوعرة، الأمر الذي رفع من مستوى التحدي وأبرز قدرات المشاركين على التعامل مع مختلف الظروف الميدانية.

ويعكس هذا الإنجاز التطور المستمر الذي يشهده فريق ليوا في منافسات الراليات والباها العالمية، كما يؤكد الحضور المميز للمتسابقين الإماراتيين في المحافل الدولية وقدرتهم على المنافسة وتحقيق النتائج المشرفة أمام أبرز الأسماء العالمية في هذه الرياضة.

وأكد منصور بالهلي أن النتيجة جاءت ثمرة للتحضيرات الجيدة والعمل المتواصل من قبل الفريق، مشيراً إلى أن المنافسة كانت قوية منذ المراحل الأولى للرالي، وأن روح الفريق والخبرة المكتسبة أسهمتا في تحقيق هذا الإنجاز ورفع علم دولة الإمارات على منصة التتويج.

وأضاف أن هذا الإنجاز يمثّل حافزاً كبيراً لمواصلة العمل والتطوير خلال المرحلة المقبلة، معرباً عن تقديره للدعم الذي يحظى به الفريق والذي أسهم في تحقيق هذه النتيجة المميزة على الساحة الدولية.

ويتطلع فريق ليوا إلى مواصلة حضوره القوي خلال الجولات المقبلة من بطولة كأس العالم للباها، حيث تشمل أجندة مشاركاته القادمة محطات مهمة في إيطاليا وإسبانيا وقطر ودبي، ضمن برنامج تنافسي حافل يسعى من خلاله الفريق إلى تعزيز نتائجه الإيجابية، ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في الترتيب العام للبطولة، مستفيداً من الخبرات المتراكمة والجاهزية الفنية التي أظهرها خلال الجولات الماضية.

ويمنح هذا الإنجاز دفعة معنوية كبيرة لفريق ليوا قبل الاستحقاقات المقبلة، في ظل الطموحات الكبيرة بمواصلة رفع علم دولة الإمارات على منصات التتويج العالمية، وترسيخ مكانة الفريق بين أبرز المنافسين في رياضة الباها والراليات الصحراوية.