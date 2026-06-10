هورفات يواصل الرحلة مع الظفرة بحثاً عن الأفضل

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعرب الكرواتي ألين هورفات، مدرب الظفرة، عن سعادته بتجديد تعاقده مع النادي للموسم الجديد 2026-2027، بعد نجاحه في قيادة «فارس الظفرة» لتحقيق هدف البقاء بنهاية الموسم الحالي، والذي أنهاه الفريق في المركز الثاني عشر متقدماً على البطائح ودبا اللذين هبطا إلى دوري الدرجة الأولى.

وأعلن الظفرة تجديد عقد هورفات (52 عاماً) لموسم جديد، في خطوة تهدف إلى مواصلة العمل المشترك وتعزيز الاستقرار الفني للفريق، بعدما سبق للمدرب الكرواتي أن قاد النادي إلى التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى في موسم 2024-2025.

وكان هورفات بدأ الموسم مع الظفرة في دوري المحترفين، قبل أن تتم إقالته وتعيين المونتنيجري زيليكو بتروفيتش، ثم عاد مجدداً إلى القيادة الفنية قبل الجولات الأخيرة، لينجح في تحقيق الهدف الأهم وهو ضمان البقاء.

وتقدم هورفات بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الظفرة لكرة القدم على الثقة التي منحوه إياها، وقال: «إنه لشرف عظيم أن أكون جزءاً من هذا النادي الطموح، وأتطلع إلى المساهمة في نموه ونجاحه المستمر».

وأضاف: «موسم جديد يحمل معه تحديات وفرصاً وأهدافاً جديدة، وبالعمل الجاد والالتزام والوحدة، أنا على ثقة بأننا سنحقق معاً إنجازات مهمة»، واختتم تصريحاته برسالة متفائلة، قائلاً: «المسيرة مستمرة، والأفضل لم يأتِ بعد».

ويخوض هورفات تجربته الجديدة مع الظفرة مستنداً إلى سجل تدريبي مميّز، وأبرزها محطاته مع النصر السعودي الذي توِّج معه بكأس السوبر السعودي عام 2021، إلى جانب تجاربه مع الباطن السعودي والعربي القطري، فضلاً عن مسيرته كلاعب سابق في منتخب كرواتيا، حيث كان من أصغر اللاعبين الذين حملوا شارة القيادة في نادي رييكا.

ويعزّز استمرار هورفات حالة الاستقرار الفني في عدد من أندية دوري أدنوك للمحترفين قبل انطلاق موسم 2026-2027، إلى جانب الصربي فلاديمير إيفيتش مع العين، ومواطنه جوران توفيغدزيتش مع عجمان، والبرتغالي روي فيتوريا مع الوصل، والبرتغالي خوسيه مورايس مع الشارقة، والروماني دانييل إيسايلا مع بني ياس، فيما يستمر الإيطالي أندريا بيرلو لموسم ثانٍ مع يونايتد الصاعد إلى دوري المحترفين، بانتظار حسم حتا لمصير المدرب الوطني وليد عبيد صاحب إنجاز التتويج بدوري الأولى والصعود للمحترفين.

في المقابل، تعاقد النصر مع الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الشارقة والوصل السابق، فيما أسند خورفكان مهمته الفنية إلى المدرب الوطني عبدالمجيد النمر.

ولا يزال مصير البرتغالي باولو سوزا معلقاً بانتظار القرار الرسمي من إدارة شباب الأهلي، في حين تترقب جماهير الجزيرة الإعلان الرسمي عن التعاقد مع الروماني كوزمين أولاريو، بينما يبرز البرازيلي ماركوس باكيتا شاموسكا ضمن أبرز المرشحين لتدريب الوحدة، والألباني بيسنيك هاسي كأحد أبرز الأسماء المرشحة لقيادة كلباء في الموسم المقبل.