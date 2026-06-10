مونديال و«مانشيت».. 30 يوليو 1930 الأوروجواي تحتفل بقصيدة «اليوم أجمل أيامنا»

عمرو عبيد (القاهرة)

في يوم 30 يوليو 1930، بعد ساعات من انتهاء المباراة النهائية للمونديال، خرجت صحيفة «إل بلاتا» لتزُفَّ إلى أوروجواي، خبر تتويج «السيليستي» بلقب أول بطولة لكأس العالم عبر التاريخ، وعنونت غُلافها الرئيس بـ«مانشيت» بسيط وكلاسيكي، يتماشى مع طبيعة ذلك العصر القديم، قالت فيها: «الأوروجواي تفوز بكأس العالم».

وفي مقدمة ما كتبته «إل بلاتا»: يومٌ من القلق والتوترات، من اللحظات المجيدة والمواقف المثيرة للمشاعر، إنها المباراة النهائية لبطولة كأس العالم بين «اللدودَين» التقليديين، الأرجنتين والأوروجواي، حيث هيمنت على جميع نشاطات الشعب، وخلقت جواً محموماً، وأوجدت حالة عامة من الانفعال لا يمكن وصفها.

وأكملت: «المباراة التي استطاعت أن تجمع كل العوامل التي يمكن تخيّلها، لتحويل مباراة كرة قدم إلى حدث استثنائي، لقد أبهرنا الملعب بالمشهد الأكثر إثارة الذي شهده على الإطلاق، الحشد الهائل يُقدَّر بـ 80,000 متفرج، وربما أكثر من ذلك، وكان أعظم جمهور شهده ملعب في أميركا الجنوبية، وربما في العالم كله، وأشهر ملعب في «كولومبيس» لم يشهد حشداً كهذا».

ومن المعروف أن المُنافسة الكروية في ذلك التوقيت، بلغت أشُدَّها بين الأرجنتين وأوروجواي، سواء على صعيد «كوبا أميركا» ثم الأولمبياد، بين عامي 1927 و1928، حيث تبادلا التتويج آنذاك، كما ذكرت الصحيفة المحلية اسم ملعب «كولومبيس»، الذي شهد تتويج «السيليستي» بأول ألقابه الأولمبية عام 1924، إشارة إلى عدم وجود مُقارنة بين حجم الحضور الهائل في نهائي «المونديال»، وما شهده الملعب الفرنسي، رغم قوة وشُهرة دورات الألعاب الأولمبية في تلك الحقبة.

وكتبت «إل بلاتا» أيضاً، عن تحوُّل أوروجواي إلى الدولة الأكثر تتويجاً بالبطولات الدولية، بمعنى الكلمة، حسب وصفها، كونها باتت صاحبة 3 ألقاب، ببطولة العالم الأولى، وبطولتي الأولمبياد، وهو ما يمنح الفوز على الأرجنتين في المونديال، أهمية أكبر، وختمت احتفالها بقصيدة، يبدو أنها أعدّتها من أجل تلك المُناسبة التاريخية.

قالت فيها: «اليوم هو أجمل أيامنا/ واليوم يصمت المتشككون/ واليوم نتكلم نحن فقط/ من يقول إن العالم يسير بشكل سيئ/ يكذب، كذباً صارخاً/ لأننا من نسير نحو الأمام دائماً/ ونتوّج بهذا الإنجاز الرائع».