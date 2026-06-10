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الرياضة

«الآسيوي» يعلن أندية «النخبة» و«آسيا 2»

«الآسيوي» يعلن أندية «النخبة» و«آسيا 2»
10 يونيو 2026 18:08

معتز الشامي (أبوظبي)
 أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم  قائمة الأندية المشاركة في نسخة 2026-2027 من مسابقات الأندية، حيث تم تحديد قائمة المشاركين في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، ودوري أبطال آسيا 2، إضافة لدوري التحدي الآسيوي. وذلك وفقا للائحة دخول مسابقات الأندية الآسيوية (نسخة 2025)، وآلية توزيع المقاعد للموسم 2026-2027، إلى جانب قائمة الأندية الحاصلة على الرخصة.
ويشارك 93 نادياً من 38 دولة، في تأكيد جديد على التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالارتقاء بمستوى اللعبة في القارة من خلال تنظيم مسابقات عالية الجودة.
ومن المقرر أن تُقام الأدوار التمهيدية لكل من دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري التحدي الآسيوي يوم 11 أغسطس المقبل، حيث سيلتقي الجزيرة الذي حصل على نصف مقعد في الدور التمهيدي للنخبة أمام الاتحاد السعودي في أبوظبي، في حين يُقام الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا2 يوم 12 أغسطس.وفي حال فوز الجزيرة يتأهل مباشرة لدوري أبطال آسيا للنخبة، بينما في حالة الخسارة يتأهل مباشرة للعب في دوري أبطال آسيا 2 الذي يشارك فيه الوحدة ممثلا لدورينا.
وتسحب قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة وقرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا2 يوم 18 أغسطس المقبل، بينما تُقام قرعة دور المجموعات في دوري التحدي الآسيوي يوم 20 نت الشهر نفسه.
 وتشهد النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة مشاركة 32 نادياً في مرحلة الدوري، بزيادة ٨ أندية عن نسختي الموسمين الماضيين، ويهدف هذا التوسّع إلى توفير المزيد من الفرص لأندية النخبة من أجل التنافس مع أفضل أندية القارة، حيث يشارك 18 نادياً من سبعة اتحادات وطنية في كل من منطقتي الغرب والشرق. ويبدأ أربعة أندية من كل منطقة مشوار المنافسة من الدور التمهيدي، حيث تتنافس على مقعدين في مرحلة الدوري، بينما تتأهل الأندية الـ14 الأخرى مباشرة إلى مرحلة الدوري التي تنطلق يوم 14 سبتمبر المقبل، وتأهل  عن دورينا كل من العين، شباب الأهلي، والوصل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل مباشر.

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