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الرياضة

منتخب ألمانيا يستعين بخبير صيانة

منتخب ألمانيا يستعين بخبير صيانة
10 يونيو 2026 22:17

واشنطن (رويترز)
ذكر تقرير إخباري أن المنتخب الألماني، استدعى خبير صيانة الملاعب المخضرم سيباستيان بروينينج ​لري وصيانة ملعب تدريبات الفريق في كأس العالم لكرة القدم، الذي يقع في جامعة ويك فورست ⁠بولاية نورث كارولاينا، وذلك في ظل ارتفاع درجات ​الحرارة.
وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن ​بروينينج، ‌الذي يشغل منصب منسق صيانة ⁠الملاعب ​في الاتحاد الألماني منذ عام 2022، شوهد وهو يعمل على تحسين حالة الملعب، الذي جرى ريه بكثافة، بمساعدة موظفين محليين ‌بعد تدريبات المنتخب أمس الثلاثاء وسط طقس ‌حار ورطب.
وللمرة الأولى في تاريخ البطولة، فرض الاتحاد الدولي (الفيفا) استراحات تناول سوائل لمدة ​ثلاث دقائق في كل شوط في جميع المباريات البالغ عددها 104، والتي تنطلق يوم الخميس بافتتاح البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك بعد ‌أن أثرت درجات الحرارة المرتفعة ​على كأس العالم للأندية التي أقيمت العام الماضي في الولايات المتحدة.
وقال رودي فولر مدير المنتخب الألماني لصحيفة بيلد "نعم، ​هناك حاجة إلى ‌المياه. ⁠هذه هي ‌المشكلة مع درجات ‌الحرارة كهذه، سواء للشرب أو للملعب. ويتم الاهتمام بهذا الأمر".
وأضاف "الناس هنا ⁠يبذلون جهودا هائلة. من الرائع رؤية ​كم المساعدة التي يتم تقديمها... بالطبع، قد يكون الملعب أكثر صلابة وجفافاً. لكن الأجواء جيدة للغاية. وليس لدينا ما نشكو منه".
وتبدأ المانيا مشوارها في البطولة بمواجهة ​كوراساو يوم الأحد المقبل ضمن المجموعة ​الخامسة.

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