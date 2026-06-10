الأربعاء 10 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

وزارة الرياضة تشيد بنجاحات «الألعاب الإماراتية»

وزارة الرياضة تشيد بنجاحات «الألعاب الإماراتية»
10 يونيو 2026 22:28

أبوظبي (وام)
أكد غانم مبارك الهاجري وكيل وزارة الرياضة، أن النسخة الثانية من دورة الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص، قدمت نموذجاً استثنائياً في دعم أصحاب الهمم، وتجربة إنسانية ملهمة تعنى بنسيج مجتمعي قادر على العطاء والنجاح.
وقال على هامش فعاليات النسخة الثانية من الألعاب الإماراتية والتي اختتمت أمس، إن هذا النجاح هو إرث مستدام من استضافة العاصمة أبوظبي للأولمبياد الخاص العالمي في عام 2019، والذي تبعه المزيد من التميز للأولمبياد الخاص الإماراتي سواء في تنظيم الأحداث والفعاليات الكبرى أو المشاركات الخارجية.
وأشار إلى أنه بتوجيهات القيادة الرشيدة أكد الأولمبياد الخاص الإماراتي مكانته وقدرته على تحقيق النجاحات واستدامتها، خاصة مع دعم هذه الفئة المهمة في المجتمع، لافتاً إلى أن هذا النجاح أسهم في تأسيس قاعدة قوية للأولمبياد الخاص.
وتم تنظيم منافسات الألعاب الإماراتية بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من مختلف أندية الدولة.

أخبار ذات صلة
⁨«الألعاب الإماراتية» تسجّل بصمة الختام بمنافسات استثنائية ومشاركة قياسية
أيمن عبد الوهاب: «الألعاب الإماراتية» تواصل البناء على الإرث التاريخي لـ«عالمية أبوظبي 2019»
دورة الألعاب الإماراتية
غانم الهاجري
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يستقبل مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة
اليوم 23:27
برشلونة يطلب رسمياً تفعيل بند شراء مهاجم الأهلي
الرياضة
برشلونة يطلب رسمياً تفعيل بند شراء مهاجم الأهلي
اليوم 22:59
الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء في تشخيص أورام الدماغ
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يشخّص أورام الدماغ في دقائق
اليوم 22:54
مدافع الأهلي المصري ينقذ استعدادات المغرب لقمة البرازيل
الرياضة
مدافع الأهلي المصري ينقذ استعدادات المغرب لقمة البرازيل
اليوم 22:50
وزارة الرياضة تشيد بنجاحات «الألعاب الإماراتية»
الرياضة
وزارة الرياضة تشيد بنجاحات «الألعاب الإماراتية»
اليوم 22:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©