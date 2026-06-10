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الرياضة

برشلونة يطلب رسمياً تفعيل بند شراء مهاجم الأهلي

برشلونة يطلب رسمياً تفعيل بند شراء مهاجم الأهلي
10 يونيو 2026 22:59

أبوظبي (الاتحاد)

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طلبت إدارة نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي تفعيل بند شراء المصري حمزة عبد الكريم، مهاجم الأهلي، الذي قضى فترة إعارة في فريق الشباب بالنادي الكتالوني.
وانتقل عبد الكريم من الأهلي إلى فريق الشباب ببرشلونة في فترة الانتقالات الشتوية، يناير الماضي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، في صفقة أثارت ضجة إعلامية، كونه أول لاعب مصري يلعب بشعار البارسا.
ورغم تأخر انضمام المهاجم الشاب إلى صفوف فريق الرديف ببرشلونة بسبب إجراءات إدارية، إلا أنه نجح في الأسابيع الأخيرة من الموسم في إظهار موهبته، وأكد جدارته بالاستمرار مع الفريق الإسباني.
ويتضمن عقد عبدالكريم مع البارسا حصول على الأهلي 1.5 مليون يورو بشكل مبدئي مع مزايا أخرى تتعلق بمشاركات اللاعب بعد تصعيده للفريق الأول، إضافة لعدد أهدافه مع الفريق.
وكان حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري قد ضم اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً إلى قائمة «الفراعنة» في كأس العالم 2026، في خطوة الكثير من الجدل بعدما جاء انضمامه علي حساب مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي والذي شارك مع الفريق علي مدار السنوات الماضية.

كأس العالم 2026
برشلونة
الأهلي المصري
حسام حسن
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