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الرياضة

الأجواء الرعدية تهدد كأس العالم مبكراً وتؤجل ودية إنجلترا وكوستاريكا

الأجواء الرعدية تهدد كأس العالم مبكراً وتؤجل ودية إنجلترا وكوستاريكا
11 يونيو 2026 00:15

أورلاندو (أ ف ب)
أرجئت مباراة إنجلترا الودية الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم أمام كوستاريكا، بعد تعرض مدينة أورلاندو لعاصفة رعدية قوية.
وأدت الأمطار الغزيرة والبرق إلى غمر أرضية ملعب "إنتر آند كو" بالمياه بشكل كبير، قبل موعد انطلاق المباراة المقرر عند الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينيتش).
ولاحقا، أُعلن عن انطلاق المباراة عند الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت غرينيتش)، في حال لم تُسجَّل أي ضربات برق إضافية ضمن نطاق ثمانية أميال من محيط الملعب.
وقالت الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان: "تم تأجيل مباراة اليوم أمام كوستاريكا بسبب الظروف الجوية في أورلاندو، وسنوافيكم بالمستجدات فور توفرها".
وأضاف البيان "بعد إجراء معاينة لأرضية الملعب، تقرر أن تنطلق مباراة اليوم (الأربعاء) أمام كوستاريكا عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، وذلك شريطة عدم تسجيل أي ضربات برق إضافية في المنطقة".
وباتت التأجيلات بسبب الأحوال الجوية سمة متكررة في المباريات المقامة بالولايات المتحدة، حيث شهدت بطولة كأس العالم للأندية العام الماضي حالات مماثلة، وهو ما قد ينعكس على كأس العالم التي تنطلق الخميس.
وكان المنتخب الإنجليزي قد اختار خوض مباراتين وديتين في ولاية فلوريدا للتأقلم مع درجات الحرارة المرتفعة التي سيواجهها خلال البطولة.
وينتقل المنتخب بعد ذلك إلى معسكره في مدينة كانساس سيتي.
ويُعد منتخب "الأسود الثلاثة" من بين أبرز المرشحين للقب رغم عدم تتويجه بأي بطولة كبرى منذ 60 عاماً، إذ يبدأ مشواره في كأس العالم في 17 الجاري بمواجهة كرواتيا، ثم يواجه غانا وبنما ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

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