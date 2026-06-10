أبوظبي تستضيف النسخة الـ 7 من «مونديال» الفنون القتالية للناشئين

أبوظبي (الاتحاد)



تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة النسخة السابعة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي ينظمها الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، ويستضيفها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة للعام الخامس على التوالي، خلال الفترة من 17 إلى 23 أغسطس المقبل. وتبدأ إجراءات التسجيل للبطولة التي تقام بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، قبل الانطلاقة الرسمية بيوم واحد وتحديداً في 16 أغسطس المقبل.

وتجسد الاستضافة المتواصلة لهذا الحدث العالمي المكانة المرموقة التي وصلت إليها العاصمة أبوظبي على خريطة الرياضات القتالية العالمية، بفضل رؤية لقيادة الرشيدة، والدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي، بما أسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً دولياً رائداً لاستضافة وتنظيم كبرى البطولات العالمية، ووجهة مفضلة للاتحادات الرياضية الدولية. ومن المتوقع أن تستقطب بطولة هذا العام أبرز المواهب من اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم، وتستمر المنافسات على مدار 6 أيام، تشهد مشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات ضمن ثلاث فئات عمرية، هي «الناشئين C» من 12 إلى 13 عاماً، و«الناشئين B» من 14 إلى 15 عاماً، و«الناشئين A» من 16 إلى 17 عاماً.

وبهذه المناسبة، أعرب محمد بن دلموك الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، عن بالغ الامتنان والتقدير للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي والرياضيين، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل ركيزة أساسية للإنجازات المتواصلة، التي تحققها الرياضة الإماراتية على مختلف المستويات.

وأضاف: «من المؤكد أن استضافة أبوظبي للبطولة للعام الخامس على التوالي يعد تجسيداً وتأكيداً لريادتها كمركز عالمي للبطولات الرياضية الكبرى، كما تعكس الثقة الدولية المتنامية التي تحظى بها الإمارات من الاتحادات الرياضية».

وأشار إلى أن النمو المتسارع لرياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة جاء ثمرة للدعم المستمر، الذي أسهم في توسيع قاعدة الممارسين، وترسيخ ثقافة الرياضة، وتحفيز الشباب على تحقيق الإنجازات ورفع علم الإمارات في مختلف المحافل الدولية.

وشدد على أن البطولة منصة عالمية لاستعراض مهارات اللاعبين وقدراتهم لتحقيق الفوز وحصد الميداليات، كما تسهم في تعزيز التبادل الثقافي والرياضي بين مختلف دول العالم، بما ينسجم مع رسالة الإمارات القائمة على نشر قيم التسامح والتنافس الشريف وبناء جسور التواصل بين الشعوب من خلال الرياضة.



ترسيخ المكانة

قال كيريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة: «تواصل بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المنصات العالمية المعنية بتطوير المواهب الشابة وإعداد الجيل المقبل من أبطال هذه الرياضة». وأضاف: «تعكس البطولة الالتزام المشترك من مختلف الجهات المعنية بتوفير مسارات تنافسية واحترافية تُمكّن الرياضيين الناشئين من تنمية قدراتهم واكتساب الخبرات اللازمة للارتقاء بمستوياتهم الفنية». وتوجه بالشكر والتقدير إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على دعمه المتواصل لهذه البطولة، وما يقدمه من جهود استثنائية ورؤية طموحة أسهمت في الارتقاء بالبطولة.