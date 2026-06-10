أنشيلوتي يحتفل بعيد ميلاده في حضور «سبايك لي»

موريستاون (أ ف ب)

اصطف لاعبو منتخب البرازيل لكرة القدم، لتحية مدربهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي بممر شرفي بمناسبة عيد ميلاده خلال حصة تدريبية قبل نهائيات كأس العالم الأربعاء، بحضور المخرج سبايك لي.

واستقبل لاعبو المنتخب البرازيلي بالكامل، باستثناء المصاب نيمار، أنشيلوتي بابتسامات وهم يقودونه إلى أرضية الملعب في مقر الفريق بمركز تدريب نيويورك ريد بولز في ضواحي نيوجيرسي.

واحتفل أنشيلوتي بعيد ميلاده السابع والستين، قبل ثلاثة أيام من قيادته المنتخب البرازيلي، المتوج باللقب خمس مرات وهو رقم قياسي، في مباراته الافتتاحية في البطولة أمام المغرب على ملعب ميتلايف.

وظهر المخرج المخضرم لي (69 عاماً) كضيف مفاجئ في التدريب، مرتدياً قميصاً وقبعة للمنتخب البرازيلي.

وقال لي: "أريد أن تفوز البرازيل"، مضيفاً أن نيمار "رجلي المفضل".

ولم يخض الهداف التاريخي للبرازيل أي مباراة دولية منذ عام 2023 بسبب الإصابات، وهو يكافح ليكون لائقاً مع انطلاق كأس العالم بينما يتعافى من إصابة في الساق.

من جانبه، قال لي إنه لن يمكث طويلاً، إذ يعتزم العودة إلى مانهاتن لحضور المباراة الرابعة من نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) في وقت لاحق من مساء الأربعاء.

وأضاف: "أنا هنا فقط من أجل الحصة التدريبية، لدي مباراة لأحضرها الليلة"، مشيراً إلى أن فريقه المفضل نيويورك نيكس يستضيف سان أنتونيو سبيرز وهو متقدم 2-1، في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.